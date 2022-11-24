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開進口雙B卻去自助洗車？他不解問原因 網揭只有2種人

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現不少開賓士的人卻跑去自助洗車，於是求問背後原因。示意圖／ingimage
有網友發現不少開賓士的人卻跑去自助洗車，於是求問背後原因。示意圖／ingimage

在大眾印象裡，有錢人的汽車都會交給專人打理，卻有民眾在自助洗車時，接連遇到兩台雙B轎車也來洗車，令他不解問到，「為什麼開高級轎車的人也會來自助洗車？」有網友分析，若不是車主喜歡自己洗，就是這車主其實並不富裕。

一位網友在PTT發文表示，他去自助洗車時，看到一台黑色賓士也來洗車，然後沒多久又來了一台黑色賓士，讓他感到相當困惑，「以為有錢人都丟給人家洗，為什麼開雙B的人還要去自助洗車？」

貼文引來不少網友討論，「自己洗才安心」、「自己洗，即使刮傷也無怨」、「不自己洗的可能是司機開去自助洗」、「不缺錢閒閒沒事做」、「你沒車嗎？洗車是樂趣啊」、「當做運動」、「洗興趣的，車子的本質迷」、「真的愛車的人都自己洗」。

還有網友指出，並非開BMW或Benz就是有錢人，「你以為開賓士的都真的有錢人嗎」、「很多開雙B的，連停車費都付不出」、「其實開雙B未必是有錢的人好嘛…」、「路上一堆裝闊用老B，還真以為他們有錢喔」。

賓士 BMW 車主 PTT

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