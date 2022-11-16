爽到發感謝狀？她謝董大爺幫趕毒姑捐香油3千 網笑炸：進香團開一波

家中有毒姑的媳婦有福了！日前有一名網友分享一張感謝狀，寫到「感謝董大爺的幫忙，將家中毒姑順利遷出家外…」，吸引眾多小媳婦紛紛詢問「董大爺在哪？」

日前一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上貼出一張照片，並發文表示「雖然我沒有毒菇的困擾，但這個也太有趣了吧」，照片是一張感謝狀，其中寫到「感謝董大爺的幫忙，將家中毒姑順利遷出家外，今特別捐香油錢參仟元整，特此叩謝」等感謝詞句，網友們笑炸，引發熱論。

照片底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「這張感謝狀，我給滿分100分」、「董大爺好靈，我也好想拜董大爺啊」、「這間要香火鼎盛了」、「要辦二桌答謝啊！這是多麼值得慶祝的事情」、「這可能得要流水席哈」、「我也需要董大爺，雖然不是菇」、「董大爺在何處？我也很需要」、「+1我也想知道在何處？雖然我沒毒菇，但我有巫婆巫公」、「如果可以將毒菇遠離生活圈那我也要去拜」、「董大爺真的懂得你的心」、「為什麼看到感覺特別爽」、「董大爺進香團開一波！」

不過也有網友提出反面觀點，表示「我有福報，遇到的是香菇」、「太好奇大家的毒菇了，為什麼這篇文很多人在找董大爺，我家小姑是個建談也非常好的人，所以不知道大家的姑，怎麼能壞成那樣」、「我們家的姑，也是善良明理的，但都已嫁人」、「我比較好奇你說的家？是她小時候成長的家，還是婚後你們自己另外買的家？要是她小時候成長的家，你嫁過來，跟她不合就趕她出去，這不是乞丐趕廟公？」

有不少網友頻問「所以董大爺是誰？」有好心網友回應「新莊地藏庵」位在新北市新莊區，聽說頗負盛名很靈驗的，坐台鐵或高鐵轉捷運可到。