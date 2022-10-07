他好奇「霜降牛」取名原因：牛過冬才好吃？內行人曝跟油有關
「霜降牛肉」為常見的牛肉品種之一，有網友好奇，此款牛肉與24節氣「霜降」的關聯，難道是「因為牛準備過冬，所以特別好吃？」甚至直言「為何沒有秋分和牛，或是驚蟄和牛？」有內行人解釋，霜降指的是油脂分佈比例，因為油脂就像下雪一樣，所以以此為名。
一名網友在論壇Dcard發文表示，他近日在超商買了「霜降和牛飯糰」享用，不禁好奇「24個節氣為什麼只挑霜降來命名？是因為這個時候的牛準備過冬，所以最好吃嗎？為什麼沒有秋分和牛，或是驚蟄和牛？聽起來也很厲害啊」。
其他網友紛紛留言「難不成要叫大暑和牛嗎」、「一直以為霜降是指他結冰」，不少人認為名字好聽只是為了高價售出，留言「名字好聽，讓人比較有購買慾望」、「這樣叫價錢會比較高 就像是白玉歐蕾」、「因為這樣賣比較貴」。
有內行網友解釋，「霜降其實是形容肉品油脂分布的比例，跟24節氣沒有關係，是指白色的油脂像是下雪一樣，所以叫『霜降』，與雪花牛相比油脂較少，在部位上也沒有指定，也會根據店家的不同有不一樣的『霜降』、『雪花』分級標準」。
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