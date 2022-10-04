《台北女子圖鑑》吐槽點滿滿 史丹利提三點分析為何「炎上」

串流平台新劇《台北女子圖鑑》近期上架後飽受各方批評，評論幾乎一面倒表示劇情背景設定有問題、得罪台北人和台南人、與現況差距甚大。「熱血史丹利大叔應援團」昨晚（3日）發文分析，《台北女子圖鑑》究竟出了什麼問題才會導致「炎上」。

史丹利首先指出，最大的問題在於時代背景，「如果說這部戲的年代設定是在20至30年前的話，或許還可以說得過去」、「女主角那種憧憬著台北的情緒與想法，其實當年還是學生的我也是有過的。」他表示，但那也是20多年前的事了，現在都有網路、高鐵，各地皆已城市化許多，比較少人會有這種憧憬了，他也猜想編劇應該是和自己年紀差不多的人。

第二點則是「硬要為了台北而台北」，包含一些被罵到臭頭的台詞，其實就算把「台北人」去掉句子也同樣成立，畢竟不管是哪裡都有愛管閒事的人，不管是哪裡的女生都會「怕窮、怕醜、怕失敗」，硬要冠上只有台北人這樣難怪會被炎上。史丹利也特別點名「我看妳這個妝，妳應該不是台北人吧」，他表示根本不太會有人這樣說話，這種對白真的很硬要。

最後就是將女主角的家鄉設定在台南的問題，史丹利提到，其實台南在台灣人心目中的地位非常崇高，大家就算不是台南人也都有自己的口袋美食名單，就算不是台南人也會因為知道自己有隱藏美食名單而驕傲。「好死不死哪裡不設定，偏偏要設定台南這個所有人都以瞭解台南為榮最驕傲的地方，那炎上也真的是剛好而已。」

不久後，史丹利在留言處更新自己已看完第三集，表示女主角已經不像前兩集一樣瘋狂敘述台北如何如何了，已變成正常的女子成長日記，「果然開頭那樣真的害慘了這部。」此外，史丹利也更加確信編劇與自己同世代，「居然把整集都在西門町代表荒唐玩樂，這根本是我那年代或是更之前上台北才會有的事啊！」

貼文一出，除了引起網友共鳴表示「你分析得很對位」，不少人仍不留情面吐槽：「女主的家人包含女主一直都是很『台北』的氣質好嗎！硬要扯台南」、「（台南）永康真的不是鄉下」、「台北人才不會當著人家的面批評別人的妝容咧，到底有多誤解台北？」、「到底為何住永康街然後在小巨蛋上班，通勤要搭板南線然後經過江子翠？」，網友則搞笑回覆：「因為她辦了1280，所以卯起來搭。」