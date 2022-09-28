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三媽臭臭鍋調漲 內行饕客大推「1平價火鍋」：吃自助區就回本

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO推薦自己心中的平價火鍋王者，非新聞當事店家。 示意圖／ingimage
原PO推薦自己心中的平價火鍋王者，非新聞當事店家。 示意圖／ingimage

知名小火鍋「三媽臭臭鍋」宣布調漲，一鍋最便宜也要150元，讓不少民眾苦喊吃不消。然而，一名網友在網路上發文，直呼「六扇門才是平價火鍋王者」，貼文曝光後也掀起討論，有內行饕客點出致勝關鍵。

日前一名網友在PTT上以「六扇門才是平價火鍋王者吧」為題發文，原PO認為常見的大呼過癮和三媽臭臭鍋，整體的料都給很少，店面裝潢也不好看。不過，六扇門不僅店名霸氣、裝潢還行，連火鍋配料都是給最多的。對此，原PO表示「應該沒人會吃其他間火鍋吧，有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這家還是美食沙漠起家的」、「八卦是總部在新竹」、「當時在新竹唸書，第一次吃真的驚為天人」、「人潮挺多是真的」、「六扇門料也很多，有些火鍋料很好吃」、「這家CP值超高」、「六扇門早就是小火鍋霸主了」、「目前台灣最強平價小火鍋」、「這價位真的無敵」、「每次路過生意都很好」、「真的平價，贏過其他火鍋店，一個區域一間就好，覺得生意好到炸」。

其中，不少網友點出六扇門的致勝關鍵就是「自助區」，「光是淋豬油就能吃三碗飯了」、「有各種東西可以裝」、「六扇門自助區東西比較多」、「六扇門的咖啡機也挺猛的，有三種可以選」、「飲料多很多選擇就很棒了」、「爆米花吃到飽」、「六扇門有豬油蔥拌飯就超過100分了」、「光是裡面的麵線跟泡麵吃到飽就賺了」、「光冰淇淋、爆米花、咖啡那些雜七雜八的就夠本了」。

火鍋 PTT 漲價

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