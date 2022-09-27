每鍋貴20元！「三媽臭臭鍋」10月調漲　一鍋逼近200元

萬物齊漲，荷包也變得越來越薄！知名的連鎖個人小火鍋「三媽臭臭鍋」近日宣佈，預計將於10月1日起每鍋調漲20元，其中最便宜的大腸臭臭鍋、海鮮豆腐鍋已達到單鍋150元，茄紅蕃茄鍋更已經漲到190元。

過去「三媽臭臭鍋」主打高cp值，不用百元的價格就能輕鬆享用。但是近年受到物價波動而持續調漲。根據三媽臭臭鍋最新公告指出，為反應成本並維持良好的服務品質，將於10月1日起每鍋調漲20元。目前大腸臭臭鍋、海鮮豆腐鍋、泡菜鍋漲價後為150元；沙茶魚頭鍋、麻辣鍋為170元；南瓜鍋、香茅蕃茄鍋為180元，至於茄紅蕃茄鍋則為190元。

除了三媽臭臭鍋之外，許多餐飲品牌在近年也已經調漲一波，其中又以台南的「阿堂鹹粥」調漲至每碗260元最具討論話題性。但是對於消費者而言，在外用餐的成本越來越高，勢必也將成為未來面對的生活壓力。