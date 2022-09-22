10月將開放0+7「免居檢、自由行」 網友興奮喊：衝啊！

雖然當前疫情趨緩，近一週的確診數維持在4萬人上下，但BA.5來勢洶洶讓許多專家仍不敢掉以輕心。近日小兒科醫師黎博彥就在臉書分享，一位母親替出現症狀的小朋友快篩，一連3天早、晚都篩，結果卻都顯示陰性，這名母親還信誓旦旦表示「篩得很深」，豈料黎博彥親自出手後直接驗出2條線，他無奈表示，「希望確診患者不要便宜行事而影響到他人」。

2022-09-22 16:52