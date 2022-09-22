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10月將開放0+7「免居檢、自由行」 網友興奮喊：衝啊！

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣邊境即將大幅開放！使得許多想出國的網友興奮大喊「衝啊！」。圖／雄獅旅遊提供
台灣邊境即將大幅開放！使得許多想出國的網友興奮大喊「衝啊！」。圖／雄獅旅遊提供

台灣邊境即將大幅開放！指揮中心指揮官王必勝22日，邊境管理及開放分為2階段實施，預計最快10月13日可望實施入境者免居檢「0+7」，屆時入境者如無症狀，可搭乘大眾交通工具，使得許多想出國的網友興奮大喊「衝啊！」。

行政院在今天宣布，9月29日起，將先實施每周入境上限人次6萬人，「3+4」期間全程一人一室，取消機場快篩改發4劑快篩自主檢驗，仍必須透過防疫車輛、親友／機關團體接送或自駕；以及恢復互惠免簽。

而之後觀察一周若疫情穩定，2周後（10月13日）會再實施下階段開放入境免居檢，觀察一周期間總量管制15萬人次，入境者免居檢，取消開立居家檢疫通知書／0+7（含旅遊團／自由行）、入境者如無症狀可搭乘大眾交通工具，以及開放非免簽國、一般社會訪問及觀光、取消限團令，也意味著民眾離出國自由行且邊境鬆綁的日子不遠了。

許多PTT網友看見此則新聞後，紛紛表示「衝啊！！」、「好欸」、「準備去日本囉」、「特休請起來！！！！」、「終於QQ」、「可以去日本玩了」、「三大航空股票要起飛了」；但也有網友抱怨「結果還是要戴口罩」、「口罩先取消啦」、「先拔口罩啦」、「口罩戴著誰要來玩」。

自由行 居家檢疫 口罩

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