阿伯捷運玩「超高階魔術方塊」 大票網讚嘆：簡直智商天花板

捷運是不少人的通勤工具，而過程不外乎就是休息、滑手機、聊天、聽音樂等等。一名網友在臉書上發文，分享一位阿伯在捷運上玩巨大魔術方塊，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，阿伯頭上戴著藍色帽子、上衣和褲子主要是深色系、身上背著小叮噹的小包包、雙腿間還有一個行李箱。不過，照片中的最大亮點，絕對是阿伯手中的超大魔術方塊。

阿伯手中的巨大魔術方塊是13X13X13，屬於超高階的魔術方塊，外觀呈現弧型，而靠近中間的方塊大小較小，最外圍的方塊大小則較大，價位大約在4600元左右。對此，原PO在貼文中寫道「一樣搭捷運，他的怎麼比較好玩」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「太潮的北北了⋯從頭潮到腳」、「阿北很厲害耶」、「土豪阿北，這顆超貴」、「阿伯是智商天花板？」、「我連九宮格都解不出來」、「沒解完不下車的挑戰」、「這解的出來太狂」、「我就算搭環島列車也不一定解的完」、「感覺滿重的，手臂的青筋都爆出來了」、「這已經不是魔術方塊了，是地獄方塊」。

另外，也有同為魔術方塊愛好者表示，「好玩，但4X4也是我的極限了」、「我也常常在公車或火車上玩，但不會帶高階，摔到會很可怕，這阿伯明顯是個狠人」、「先說他是有底子的，他使用的是降階法，他能完成中心並開始組邊，已經對高階有一定熟悉度」。