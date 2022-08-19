快訊

貪走2.7億！勞動基金炒股案12人遭起訴 貪官游迺文判9年有期徒刑、褫奪公權5年

蕃薯放一個月沒吃出現詭異畫面 網友見照嚇壞：召喚出怪物了？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友買了蕃薯放一個月沒動，發芽後的畫面讓他相當驚訝。圖擷取自twitter
一位日本網友買了蕃薯放一個月沒動，發芽後的畫面讓他相當驚訝。圖擷取自twitter

有些根莖類食材如果購買之後，若是放置太久沒有進行處理，就可能產生發芽的狀況。不只可能會產生毒素或營養價值下降的風險，發芽的食物在外觀上，看起來往往也不太一樣。有位日本網友，就分享了他近來放太久的蕃薯，發芽產生的詭異畫面。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「koba_ida」最近分享，表示他過去曾經購買了一盒兩顆的蕃薯，但放置了一個月都沒使用。結果現在蕃薯嚴重發芽，甚至還突破了盒子上的保鮮膜，形成一幅詭異的景象。

網友們看到畫面紛紛表示「開的很茂盛呢」、「感受到蕃薯想活下去的生命力」、「有點恐怖，好讓人不安的樣子」、「長出觸手了」、「居然就這麼發芽了」、「我上次買一個也這樣，然後就拿來種了」、「太可怕了吧」、「像是召喚出什麼怪物一樣」、「洋蔥放太久也會這樣」。

另外也有網友提醒，雖然馬鈴薯發芽之後有毒不能吃，但如果是蕃薯的話，發芽之後是沒有毒性的，不用急著丟掉。只是發芽狀態的蕃薯，營養價值也會漸漸下降，因此建議儘快食用。

日本

延伸閱讀

別低估北海道有多大！一張機場計程車資表曝真相 搭到函館日幣破6萬

影／北海道神社突噴30公尺高地下水柱 民眾朝聖專家卻說：小心火災！

想捕捉新潟煙火精彩瞬間 天氣太差反讓他拍出稀有「世界末日照」

37年前日航空難…乘客墜機前十分鐘拚死寫下遺書道別 警憶搜救現場「如地獄繪圖」

相關新聞

蕃薯放一個月沒吃出現詭異畫面 網友見照嚇壞：召喚出怪物了？

有些根莖類食材如果購買之後，若是放置太久沒有進行處理，就可能產生發芽的狀況。不只可能會產生毒素或營養價值下降的風險，發芽的食物在外觀上，看起來往往也不太一樣。有位日本網友，就分享了他近來放太久的蕃薯，發芽產生的詭異畫面。

冬瓜茶吸管怎麼插？網友歪樓包裝好懷念 加碼分享「我家阿嬤更狂」

許多人吃飯時會搭配飲料解渴。Dcard有名女網友與哥哥一起在麵店用餐時另外再點了兩袋塑膠包裝的古早味冬瓜茶。由於古早味冬瓜茶沒有特別設計吸管孔，因此撕開或利用吸管戳破即可飲用，原PO兄妹倆人插吸管的方法則不盡相同，更有網友分享自家阿嬤的超狂吸管插法。

飲食文化大不同！ 日人炒麵配「某食物」 他嚇瘋：是在幹嘛

日式料理廣受台灣人喜愛，有些日本餐廳也會推出「創意料理」，但近期有位網友表示，他在看日劇時，發現「日本人會把白飯夾到炒麵上，兩者搭配著吃」，讓他傻眼直呼「是在哈囉？」但其他網友認為只是各國飲食文化差異。

勸阻不去台灣！知名插畫家創意結合雙時事 颱風侵台即「命喪他鄉」

每年夏季七、八月是台灣易受颱風侵襲的月份，不過今年截至目前為止都沒有任何颱風登陸台灣。知識型插畫家「氣象象來談氣象」用柬埔寨詐騙案的事件結合時事，指出颱風今年沒有颱風襲台的原因是颱風來台會「命喪台灣」，插圖中還有警察舉牌示警，許多網友紛紛表示「好應景！」

在地美食？火車站月台驚見「生猛海鮮」 網友大驚：居然沒牽繩！

現代人寵物無奇不有，有網友疑似在火車站看見超狂「海洋寵物」，紅通通一隻直接放在地上，甚至還被發現帶了不只一隻。照片引起留言討論，笑說要是再晚一點可能就再放進肚子裡了。

哪款泡麵「麵體最好吃」？ 內行曝「這點」是口感好的關鍵

泡麵方便又能快速解決一餐，多樣化的口味造福了不少上班族，日前一名網友好奇「台式泡麵哪一家麵體比較好吃？」他想知道哪一種泡麵的口感最好，吃起來不會過於軟爛，還能跟不同口味的泡麵搭配。對此，內行人建議他「不要買油炸麵體的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。