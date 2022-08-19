蕃薯放一個月沒吃出現詭異畫面 網友見照嚇壞：召喚出怪物了？

有些根莖類食材如果購買之後，若是放置太久沒有進行處理，就可能產生發芽的狀況。不只可能會產生毒素或營養價值下降的風險，發芽的食物在外觀上，看起來往往也不太一樣。有位日本網友，就分享了他近來放太久的蕃薯，發芽產生的詭異畫面。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「koba_ida」最近分享，表示他過去曾經購買了一盒兩顆的蕃薯，但放置了一個月都沒使用。結果現在蕃薯嚴重發芽，甚至還突破了盒子上的保鮮膜，形成一幅詭異的景象。

網友們看到畫面紛紛表示「開的很茂盛呢」、「感受到蕃薯想活下去的生命力」、「有點恐怖，好讓人不安的樣子」、「長出觸手了」、「居然就這麼發芽了」、「我上次買一個也這樣，然後就拿來種了」、「太可怕了吧」、「像是召喚出什麼怪物一樣」、「洋蔥放太久也會這樣」。

另外也有網友提醒，雖然馬鈴薯發芽之後有毒不能吃，但如果是蕃薯的話，發芽之後是沒有毒性的，不用急著丟掉。只是發芽狀態的蕃薯，營養價值也會漸漸下降，因此建議儘快食用。