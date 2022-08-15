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讀大學有用嗎？他分享自身沒讀薪水超過一堆大學生 但網友多不認同
現代教育普及的情況下，許多人會利用升學提升自我，並提高學歷，以增加未來就業機會及收入，先前台灣賽車教父廖老大也曾道出「學業」與「就業」的見解。Dcard有名網友發文表示，「讀大學有甚麼用？」並以自身經驗說明，自己未就讀大學，月薪能達到36k，超越許多大學生，並大嘆許多大學生出社會就負債，浪費時間，引起網友一陣熱議。
原PO說明，自己沒讀大學，月薪能達到36k，據他觀察許多大學生做的要死要活領不到30k，並分享自身就有一位國立清華大學畢業的朋友，月薪32k，令他覺得不可思議。
原PO大嘆，讀大學有比別人強？還不是領那種錢出社會就負債，浪費一堆時間，簡而言之「讀在高有用？還不是領低薪」。
不過大多網友並不認同學歷無用論，紛紛留言表示，「到底哪來的優越感」、「勸妳補個學歷比較好，人不能只看當下，要多考慮未來」、「一堆大學畢業的薪水不知道是你的幾倍」、「如果今天給你讀台大你讀不讀？」、「不會讀書沒關係，但人品一定要有」、「任何事情不能僅看表面」、「不否定你的努力，但也不需要貶低他人有讀大學」、「這篇是認真的嗎」、「你是不是在反串」。
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