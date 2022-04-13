外甥26歲就買千萬房 廖老大直言「最窮就是讀大學的」

台灣賽車教父廖老大「打龜成功」後人氣直升，近日他道出「學業」與「就業」的見解，爆料不愛讀書的外甥，26歲就有1房2車、賺好幾桶金，「學改裝，比較好賺！最窮的就是念大學的」，更有網友更挖出廖老大兒子的經歷，小學畢業後都在家自學，引起熱議。

廖老大在直播中談及，他26歲的外甥曾不想讀書，希望當黑手，與家人鬧翻，但廖老大力挺他，並建議「學摩托車要學改裝，比較好賺」，因此踏入改車行業。後來，外甥只拜師學3、4年就獨立當老闆，改車3年多就買上千萬的房子，還擁有保時捷和賓士車，令他相當驚訝並驕傲。

廖老大舉例自己親姊的大女兒，大學畢業卻受僱於人，不如去學專業技能，直言「有一技之長的不會輸啦！最窮的就是讀大學的」，隨後強調，讀書不是不好，但是「早知道要學做工，就不要讀大學，讀大學變高不成低不就」。

消息曝光後，PTT網友以「廖老大的小孩才高中畢業 嘴讀大學窮？」為題討論，廖老大10幾歲就當學徒，當老闆後號稱每日工時12小時。受到森林小學校長的啟發，兒子廖洋小學畢業就在家自學，需要資源就請名師來教，取得高中同等學歷，廖洋10多歲就開始玩車，17歲GT亞洲賽事冠軍，18歲進公司被老爸訓練。

不過，其他網友們質疑「知識=金錢的意思？」、「他的加工機台還不是一堆高學歷研發的」、「老爸有錢本來就不用浪費時間去念書」、「這種就標準的自卑到極限後反轉成自大」。

也有人認為「崇尚讀書無用論跟讀書至上論，兩者的智商都差不多」、「重點在一技之長，比廢物大學畢業有用多了」、「陳昭榮也叫兒子不用念大學去公司上班，賽車手要會的也跟大學無關」、「廖本身應該不是想表達讀書沒用吧」。