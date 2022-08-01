搭朋友車位置千萬別亂選 網喊「這座位」超瞎：把對方當司機

每當給朋友載時，車上的禮儀也相當重要，除了要避免弄髒車內清潔，連座位的選擇也是關鍵。日前一名女網友在網路上發文，透露有些朋友一上車就坐在右方的後座，讓她質疑對方不懂乘車禮儀，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在PTT上以「開車會在意朋友坐哪嗎？」為題發文，原PO表示有些朋友上車就坐在右方的後座，自己也會委婉提醒坐副駕駛座比較好聊天，視野也比後座好，同時偷偷把副駕駛座的椅子往後移，讓前座的空間比後座大上許多。在貼文的最後，原PO詢問大家「各位的親友不懂乘車禮儀，會委婉的提醒嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「坐後面感覺把朋友當司機」、「坐後面真的很瞎，把朋友當計程車司機」、「乘車除非是司機載客人，不然都會坐到副駕駛座吧」、「前座明明沒人，你故意坐後座是當我計程車司機？」、「剛出社會時跟主管出去坐後座，被主管唸了很久不懂禮貌」、「坐前面是禮儀，我在國外有看過長輩唸後輩沒坐前座不禮貌的」、「禮儀預設是副駕，除非駕駛叫你坐其他位置」、「坐後面把別人當司機真的沒禮貌，預設副駕比較合理」、「坐後排的我一律翻臉，不管熟不熟」。

另外，也有網友表示，「上車前我會問要坐哪，有些人的副駕只有老婆能坐」、「我開車載朋友從沒在意過這些事，對方喜歡坐哪就坐哪」、「每個人不一樣，都要先問，有些人副駕只給特定人坐」、「總之先問就對了啦！不要自以為是」、「同性別我會問一下，畢竟每個人習慣不一樣」。