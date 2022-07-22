檳榔攤賣仙草茶「有虫、無虫」 網秒懂：全冰半虫謝謝

做生意就是要發揮創意才能吸引客人上門，因此走在路上很常看到許多招牌都會取諧音，為了就是想抓住客人的目光。有網友看到路邊的檳榔攤貼著一塊販售冷飲的小招牌，但上面卻寫著「有虫、無虫」，讓他看了會心一笑。

從原PO在臉書「爆廢公社」PO出的照片看到，路邊一處檳榔攤貼著一塊小招牌，上面寫著「結冰仙草茶」，但旁邊還多了括號寫著「有虫、無虫」，原PO一看馬上懂意思，會心一笑地說「一樣的錢當然要有虫啊」。

不少懂台語的人一看就理解意思，「虫的台語就是糖…有糖沒糖」、「有糖 無糖（台灣國語）)」、「略懂略懂」、「應該是有糖跟無糖吧」、「台語直翻，真有創意」、「想了半天，結果是有糖跟無糖」、「能不能有糖、無糖啦，一開始反應不過來，想說仙草有加蟲的喔」。

其他網友也留言搞笑說「台南人一定是有虫的」、「有虫划算…哈哈哈」、「不只要有虫，還要黑的-歐虫」、「能做半虫嗎？」、「可以指定加什麼虫嗎？」、「全冰半虫謝謝」、「虫的種類可以挑嗎？」、「一樣是青草茶，怎麼你賣的是葷的？」、「有虫比較補」、「退火順便補充蛋白質」、「以後有蟲跑進去都不用怕客訴了」。