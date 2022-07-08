快訊

直播／國內首批Novavax今開放接種 指揮中心下午2時記者會

影／聽演講還一起拍手！槍手「從安倍背後靠近」畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不想太多油如何煎出完美荷包蛋？ 網指一關鍵：可以煎得漂亮

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO想煎荷包蛋但都不成功，一氣之下只好煮成蛋花湯。 圖擷自臉書「家常菜」
原PO想煎荷包蛋但都不成功，一氣之下只好煮成蛋花湯。 圖擷自臉書「家常菜」

煎蛋是一項相當簡單的料理技術，不過看似簡單其實也有難度，有一名網友就在臉書發文表示他想煎完美的荷包蛋，但又不想用太多油，所以常會失敗，讓他氣得直接煮成蛋花湯，貼文一出，不少人都認為是鍋子的問題。

原PO在臉書「家常菜」寫道他想煎荷包蛋，開大火後到起煙、熱油，然後蛋倒下去，不過都會沾鍋，讓他一氣之下改煮蛋花湯。原PO說他不想要用太多油，但又不知道如何煎好荷包蛋，只好上網求助「請問要怎麼在『不用太多油』的情況下煎完美的荷包蛋？」

不少網友紛紛傳授秘訣，「鐵鍋不銹鋼鍋都要先熱鍋，鍋子熱了再放油（一顆蛋50元硬幣大小的油量就夠了），然後整個鍋子都用油潤過就可以下蛋了」、「一滴油，蛋下鍋成型，加水、蓋鍋蓋，3分鐘開蓋（蛋黃沒有全熟）！完美！全程請小火」、「不用大火熱油，油一點點後下蛋，不要翻動它，加點水悶，水煎蛋」、「任何鍋子都可煎荷包蛋，熱油，關小小火，晃動著鍋子，讓周邊有沾到油，蛋打下去，耐心點，不要馬上就翻面」。

還有人建議可以換成不沾鍋試試看，「你步驟沒錯，錯的是鍋子」、「我都拿不沾湯鍋用煮荷包蛋，覺得超級好用」、「有油還一直沾就是鍋子壞了要換，我前幾天也丟一個」、「用平底鍋，但是雞蛋味道就沒有鐵鍋好」、「荷包蛋我一定用不沾鍋，其他鍋煎荷包蛋真的好挫折哦」、「用不沾鍋就可以煎得粉漂亮囉」、「我一定會用不沾鍋，美極了」。

延伸閱讀

《魔物獵人 崛起》龍人族真的會下蛋？ 「破曉」水藝對話埋梗令粉絲躁動

男子買早餐誤觸店家地雷 瞬間改稱呼仍被白眼：告示為你做的

看起來好好吃？他煎荷包蛋「啪的一聲」 玻璃蓋全碎變加料

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？2種推薦吃蛋的方法　小心不要太常吃炒蛋、茶葉蛋

相關新聞

不想太多油如何煎出完美荷包蛋？ 網指一關鍵：可以煎得漂亮

煎蛋是一項相當簡單的料理技術，不過看似簡單其實也有難度，有一名網友就在臉書發文表示他想煎完美的荷包蛋，但又不想用太多油，所以常會失敗，讓他氣得直接煮成蛋花湯，貼文一出，不少人都認為是鍋子的問題。

為何現代人還愛用肥皂？ 愛用者列3優點：洗了30年

早期物資沒有那麼充足，許多人會用肥皂從頭洗到腳，但如今隨著時代進步，洗澡、洗頭、洗臉已經有各自專屬的清潔用品。一名網友日前在超商看到架上販售著進口肥皂，讓他好奇「洗澡用肥皂的人多嗎？」沒想到許多愛用者留言大讚肥皂好處。

雙北大橋哪一段最恐怖？ 網點名2座機車道：中招好幾次

台北市人口密集，每逢上班時段，車流便會湧現，尤其是串連新北市、台北市的各大橋，最容易成為塞車瓶頸，日前就有網友好奇「新北市通往台北市的大橋，哪一座的機車專用道最不方便？」

回去會不開心！老外曝留在台灣的「4關鍵原因」 網羨：想當台人

近年有不少外國人選擇來台定居，也經常看到他們拍片稱讚台灣的優點。來自法國的YouTuber「餒狸Neili」日前在頻道分享留在台灣的4大原因...

新手駕駛最大魔王！ 他指「這情況」壓力山大：駕訓班練心酸

不少新手駕駛都害怕開上路，不僅對於道路環境和車輛行駛上不熟悉，「路邊停車」更是很多人的惡夢。日前一名網友在網路上發文，透露路邊停車的壓力非常大，尤其是在車流量大或是路比較小條的地方，讓他直呼「彷彿全世界就在等你一個」，而貼文曝光後也掀起討論。

前台大醫搶先飛日本 眾人太羨慕喊：我們東京見

日前入境檢疫天數縮減為「3+4」，出入境人數也大增。今(7)早前台大感染科醫師林氏璧臉書「日本自助旅遊中毒者」發出前往東京的機場照，讓許多人直呼：「好羨慕」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。