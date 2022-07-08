不想太多油如何煎出完美荷包蛋？ 網指一關鍵：可以煎得漂亮

煎蛋是一項相當簡單的料理技術，不過看似簡單其實也有難度，有一名網友就在臉書發文表示他想煎完美的荷包蛋，但又不想用太多油，所以常會失敗，讓他氣得直接煮成蛋花湯，貼文一出，不少人都認為是鍋子的問題。

原PO在臉書「家常菜」寫道他想煎荷包蛋，開大火後到起煙、熱油，然後蛋倒下去，不過都會沾鍋，讓他一氣之下改煮蛋花湯。原PO說他不想要用太多油，但又不知道如何煎好荷包蛋，只好上網求助「請問要怎麼在『不用太多油』的情況下煎完美的荷包蛋？」

不少網友紛紛傳授秘訣，「鐵鍋不銹鋼鍋都要先熱鍋，鍋子熱了再放油（一顆蛋50元硬幣大小的油量就夠了），然後整個鍋子都用油潤過就可以下蛋了」、「一滴油，蛋下鍋成型，加水、蓋鍋蓋，3分鐘開蓋（蛋黃沒有全熟）！完美！全程請小火」、「不用大火熱油，油一點點後下蛋，不要翻動它，加點水悶，水煎蛋」、「任何鍋子都可煎荷包蛋，熱油，關小小火，晃動著鍋子，讓周邊有沾到油，蛋打下去，耐心點，不要馬上就翻面」。

還有人建議可以換成不沾鍋試試看，「你步驟沒錯，錯的是鍋子」、「我都拿不沾湯鍋用煮荷包蛋，覺得超級好用」、「有油還一直沾就是鍋子壞了要換，我前幾天也丟一個」、「用平底鍋，但是雞蛋味道就沒有鐵鍋好」、「荷包蛋我一定用不沾鍋，其他鍋煎荷包蛋真的好挫折哦」、「用不沾鍋就可以煎得粉漂亮囉」、「我一定會用不沾鍋，美極了」。