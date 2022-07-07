一開媽媽牌便當卻傻住「有點怪又好像沒毛病」 網笑翻：飯後甜點

不少父母為了讓子女營養均衡，所以都會幫忙準備愛心便當。日前一名網友在臉書上發文，透露當天的便當打開發現不僅沒有白飯，還多了一盒不明的「白色小晶球」，讓原PO直呼「今天打開了便當盒發現有點怪怪的，但好像又沒什麼毛病」，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友紛紛關心「媽媽累了嗎？」

日前一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，便當菜色有絲瓜炒蛋和九層塔雞肉，但第三碗卻不是白飯，而是一碗「白色小晶球」，令原PO相當困惑直呼「今天打開了便當盒發現有點怪怪的，但好像又沒什麼毛病」。

媽媽尷尬回答把白飯帶成西米露。 圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版 原PO接著拍下照片，並傳訊息詢問媽媽「右邊那是什麼」，媽媽尷尬回答「白飯帶成西米露」，讓原PO忍不住笑翻，「哈哈哈哈哈！我就想說那怎麼是西米露」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「媽媽累了嗎？」、「飯後甜點，但沒飯」、「沒事，西米露也是澱粉」、「白米剛好吃完，西米露來救場」、「看起來像是白色粉圓」、「西米露也有米字，四捨五入也算是米飯」、「甜跟鹹蹦出新滋味」、「這米飯好渾圓飽滿，滿滿的愛」、「芋頭西米露，更上一層樓」、「倒一罐椰奶下去吧」

另外，也有不少網友注意到便當中的絲瓜，「絲瓜不適合當便當菜，悶到容易變黑」、「題外話，最近的絲瓜都好粗，根本吞不下去，結果是我家人買的太老，差點誤會絲瓜了」、「絲瓜很難吃，絲瓜不應該存在」。