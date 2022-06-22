新飲料店完全沒試過！ 她曝從小到大只喝這2家手搖飲「打死不換」

台灣飲料店不僅數量多又很多樣化，很容易就可以在街道上看到不同的飲料店，新飲料店也不斷拓點，不過一名網友就說，雖然現在飲料店種類非常多，但她還是只喝50嵐和清心福全，其他人看了也認同，「打趴一堆新店」。

原PO在PTT以「只喝50嵐和清心是不是很可悲」為題表示，她從小到現在就只喝50嵐和清心，這兩家飲料店，雖然看到路上開了一大堆奇奇怪怪的新飲料店，但她一間都沒有喝過。

網友紛紛留言，「死忠的、一成不變，生活一定很無聊」、「長期喝手搖，比較可悲」、「不會很可憐，但妳一定是個無趣的人」、「我就超無趣，只喝50嵐的可撥仔」、「沒什麼吧，我都喝自己泡的茶」。

喜歡清心與50嵐的網友們則支持，「市面上的飲料店喝完一輪，最後還是會回來喝這兩家」、「清心不用花俏就打趴一堆新店」、「50嵐CP值最高」、「50嵐奶綠跟清心多綠依舊無敵」、「我也都喝50嵐或清心啊」、「只喝50嵐跟可不可」、「清心單純紅茶目前還不錯，還是30沒漲」、「清心的紅牛紅茶好喝」。