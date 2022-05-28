資深主管打字愛加「這符號」 網超有感：很多中老年打字都這樣

近年不少公司行號都習慣用通訊軟體來進行溝通，但每個人的打字習慣都不同，且文字表達又相對沒有溫度，導致很多時候會不清楚對方的態度和心情。日前一名男網友發文表示，自己的主管在打字後面會習慣加上「⋯」，讓他認為給人一種欲言又止的感覺，因此發文詢問網友，而貼文底下也掀起討論。

一名男網友近日在Dcard以「主管打字後面會加⋯」為題發文。原PO表示自己目前24歲，在台北的一間公司上班，而上層有位非常資深的主管，主管平時相當親切，提出問題詢問後，主管都會很熱心回答。而原PO接著表示，主管回訊息時都把「⋯」當成「，」使用，導致時常出現類似這樣的句子，「謝謝你⋯這件事情再麻煩你處理了⋯」、「以後遇到這件事⋯可以直接跟我討論⋯」。

原PO認為這樣的打字方式給人一種欲言又止的感覺，雖然不會影響閱讀，但看起來還是怪怪的。而原PO詢問朋友後也發現，他們的爸媽有些傳訊息也會這樣，讓原PO進一步質疑「想問這是老一輩的流行嗎？」而原PO在貼文最後表示，自己目前只是一隻不會飛的小菜雞，也不想給主管留下不好的印象，因此發文詢問網友，這件事究竟該不該反應。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「不能反應，老一輩很多都這樣」、「我經理也是這樣，不用特別反應，習慣就好」、「他的打字習慣，不用太過度解讀，很多中老年打字都會這樣，當沒事就好」、「個人打字習慣吧，還有人會頓號當逗號的」、「我同事大概50幾歲也是這樣，剛開始會覺得他是不是不高興，但後來發現他每一句話都會這樣」。

另外，不少網友也分享自己主管的特別打字習慣，「我們老闆是驚嘆號當句號在用，像是先出貨！給我XXX！讓我覺得他的文字有聲音，而且很大聲」、「我前同事問問題會在後面加很多問號，例如你做XXX了嗎？？？？？？超沒禮貌」。