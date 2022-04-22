他後悔去阿妹演唱會「拿家人生命賭」 網反指最後悔一件事

歌手張惠妹（阿妹）前陣子剛結束12場小巨蛋演唱會，但衍生的新冠肺炎確診案例仍持續延燒。日前一名網友在臉書發文表示，參加阿妹演唱會後，很後悔拿自己和家人的生命和健康去賭，現在想起來悔不當初。

網友在臉書私密社團「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」發文表示，看完演唱會後，很後悔拿自己和家人的命和健康去賭，現在是真的悔不當初。但許多網友並不認同，留言表示參加完不覺得後悔，最後悔的反而是只買到一場演唱會門票。

網友們留言分享，「演唱會超精采的啊，超後悔沒再去現場買票，沒看到這場的人可以退出看演唱會圈了，幫哭哭」、「都是你們自己的選擇，選擇完有什麼好後悔的，也不是張惠妹的錯」、「後悔只有看一場」、「不後悔啊，跟我們公司勞安說我收到簡訊，他問我哪邊收到，我說阿妹演唱會，勞安給我一個興奮的微笑」。

不過也有部分網友認為，如果會擔心，當初就不該參加演唱會，「明知道疫情嚴重還要去，去了又在後悔，那為何不把你的票釋出呢」、「說的好像只有阿妹演唱會才是唯一感染途徑，說的好像外面的天空才是唯一乾淨，說的好像你的邏輯沒有毛病」。