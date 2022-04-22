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他分享6菜便當只要65元 網友羨慕喊「簡直雙主菜」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO分享他買的65元便當，高CP值的餐點引來眾人熱烈討論。圖擷自Facebook
原PO分享他買的65元便當，高CP值的餐點引來眾人熱烈討論。圖擷自Facebook

近年來物價上漲，外食族要買到一個50元的含肉便當已經十分困難，在都市一個雞腿便當的基本價格都來到85元起跳，令民眾叫苦連天。日前一名網友在臉書社團「爆廢公社發文分享他買到的65元便當，令眾人驚訝不已的是便當菜色非常豐富，份量更是快要滿出便當盒，引起眾人討論。

原PO表示，他雖然沒有夾主菜，但這個六菜一飯、多到快要滿出來的便當居然只要65元，從照片上來看，四個配菜格裝得滿滿，兩項蔬菜搭配豆腐，菜色十分多元，再加上一根香腸和一顆荷包蛋，簡直可以說是「雙主菜」的蛋白質組合，讓原PO大呼「滿到膨漲！」也讓網友們好生羨慕。

許多網友見狀紛紛表示，「佛心價」、「好豐盛，超高CP」、「可以，65元佛心囉」、「香腸也算是主菜之一」、「蛋跟香腸對我來說是雙主菜」、「有蛋、有香腸、有豆腐，65划算爆」、「看起來就很可口」、「超便宜！光香腸就要25元了」、「對我來說，任何便當有加荷包蛋，就令人覺得心情很好」、「哪間啦！這種優質店家應該讓大家支持」。

便當 外食 爆廢公社

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