早餐店CP值超低？ 網友苦笑：花100元只是開胃

台灣早餐店的品項豐富，大部分也都會從大清早開到下午，所以許多民眾不管是早餐或午餐也會選擇在此解決，但一名網友最近就分享，他發現早餐店的CP值好像變低了，其他網友則苦笑直言「早餐店要吃到兩百才行，一百只是開胃啦」。

原PO在PTT上以「早餐店的CP值是不是越來越低了？」為題分享，他現在去早餐店隨便點個鐵板麵加蛋、4塊雞塊跟一杯大冰奶就要110元，而且還吃不飽，「這樣是不是欺負我這種愛吃早餐店的人，不如吃個便當」。

網友們紛紛留言，「直接吃早午餐」、「還好吧，早餐店早餐午餐一起吃不就好」、「早餐店要吃到兩百才行，一百只是開胃啦」、「你吃別的會比較便宜嗎？」、「直接點麥當勞還比較飽」、「要找店面是自己的，那種才便宜」、「早餐店一直都很賺啊，CP值哪有高」、「早餐店CP值從來沒高過」、「你不如買整條土司來啃」。

此外，網友也指出一些造成早餐店CP值低落的原因與品項，「沒說店家問題啊，租金跟原料本來就漲」、「沒辦法，最近幾年萬物瘋漲」、「雞塊5元，那是紅龍冷凍狀態的成本價吧」、「鐵板麵最騙，就那顆蛋最值錢」、「鐵板麵最貴的應該是翻炒的人工」。