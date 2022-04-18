快訊

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

早餐店CP值超低？ 網友苦笑：花100元只是開胃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示現在的早餐店隨便點個鐵板麵加蛋、4塊雞塊跟一杯大冰奶就要110元而且還吃不飽，讓他直呼「不如吃個便當」。示意圖／ingimage
一名網友表示現在的早餐店隨便點個鐵板麵加蛋、4塊雞塊跟一杯大冰奶就要110元而且還吃不飽，讓他直呼「不如吃個便當」。示意圖／ingimage

台灣早餐店的品項豐富，大部分也都會從大清早開到下午，所以許多民眾不管是早餐或午餐也會選擇在此解決，但一名網友最近就分享，他發現早餐店的CP值好像變低了，其他網友則苦笑直言「早餐店要吃到兩百才行，一百只是開胃啦」。

原PO在PTT上以「早餐店的CP值是不是越來越低了？」為題分享，他現在去早餐店隨便點個鐵板麵加蛋、4塊雞塊跟一杯大冰奶就要110元，而且還吃不飽，「這樣是不是欺負我這種愛吃早餐店的人，不如吃個便當」。

網友們紛紛留言，「直接吃早午餐」、「還好吧，早餐店早餐午餐一起吃不就好」、「早餐店要吃到兩百才行，一百只是開胃啦」、「你吃別的會比較便宜嗎？」、「直接點麥當勞還比較飽」、「要找店面是自己的，那種才便宜」、「早餐店一直都很賺啊，CP值哪有高」、「早餐店CP值從來沒高過」、「你不如買整條土司來啃」。

此外，網友也指出一些造成早餐店CP值低落的原因與品項，「沒說店家問題啊，租金跟原料本來就漲」、「沒辦法，最近幾年萬物瘋漲」、「雞塊5元，那是紅龍冷凍狀態的成本價吧」、「鐵板麵最騙，就那顆蛋最值錢」、「鐵板麵最貴的應該是翻炒的人工」。

早餐 PTT

延伸閱讀

烏龍麵討論度為何那麼低？ 老饕：比不上這個強勁對手

教授花千元點名菜「蝦子烏參」 打開一看網驚：被人吃過了？

佛心早餐店牛肉漢堡只賣30元 網一看價目表嚇壞：時光倒流？

冷凍薯條不用退冰不用炸 和鮭魚一起熱炒省油又對味

相關新聞

能力太強直逼主管？科技業「台灣神級阿公」遭開除 曾被中韓挖角

有作業員發文抱怨，電子廠新進員工年齡50歲，由於記憶力相較年輕人欠佳，難倒帶新人的老鳥，訴苦用電腦「連複製貼上存檔都要仔細的教，真的不好帶」。沒想到，一名科技男遇過完全相反的特例「神級阿公」...

王品旗下「這家餐廳」最夯 饕客狂推：CP值超高

王品集團旗下有許多家有名餐廳，有一名網友最近就分享她最喜歡的王品餐廳，「小妹最常吃石二鍋，比一些網美火鍋店的CP值高很多」，此貼文引起眾多網友共鳴。

早餐店CP值超低？ 網友苦笑：花100元只是開胃

台灣早餐店的品項豐富，大部分也都會從大清早開到下午，所以許多民眾不管是早餐或午餐也會選擇在此解決，但一名網友最近就分享，他發現早餐店的CP值好像變低了，其他網友則苦笑直言「早餐店要吃到兩百才行，一百只是開胃啦」。

哪家鹹酥雞最好吃？ 他點名心中第一是它但網路評價兩極

台灣有非常多鹹酥雞店，民眾們也有各自擁護的對象，有一名網友最近就分享，他發現開源社的醬汁超神，可以讓炸物吃起來像烤的讓他非常喜歡，也有網友回應附和開源社是「個人心中第一名」。

他南部人把「神秘餐點」當早餐吃 同事北部人看傻眼

台灣南北部各有特色，有一名網友最近就分享，他在南部四處都可以找到鍋燒意麵，但在北部不僅很難找到，也更少人會像他一樣把鍋燒意麵當早餐吃，網友看到便回應，「我在台北早餐帶鍋燒意麵去公司吃，台北俗同事都看傻眼了」。

燒香燒成ㄇ字型 網一看狂勸「快簽威力彩」：神明報牌了

威力彩頭獎17連槓，下期頭獎上看8億元。有網友近日家中燒香拜拜，香灰落下來導致兩柱香形成「ㄇ字型」，其他網友一看直呼「快去簽威力彩！01或10！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。