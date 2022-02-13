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餐廳吃飯收到「神秘手銬」她急求助 內行曝解答網驚：長知識

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友到王品用餐時，收到一個像是「手銬＋印泥」的贈品，讓她不解其用途。 圖／翻攝自爆廢公社
一名女網友到王品用餐時，收到一個像是「手銬＋印泥」的贈品，讓她不解其用途。 圖／翻攝自爆廢公社

這是什麼東西？一名女網友近日到知名連鎖餐飲集團旗下餐廳用餐時，收到一個外型看起來像是「手銬＋印泥」的贈品，讓她不解其用途，因此好奇上網發問，貼文曝光，釣出內行網友解答。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社PO文表示，去吃王品時，收到一樣贈品，從外觀看起來像是手銬又像印泥，讓她感到相當疑惑，忍不住問道「這是什麼...要幹嘛用的？求解各大網友！」

文章一出，掀起大批網友熱議，紛紛留言「為什麼看起來這麼像手銬」、「情人節，手銬你懂的」、「我也以為手銬型印泥」、「大拇指蓋本票，不然銬起來關著」、「我以為是簽本票的印泥」、「紅龜粿印板」、「頭一次知道這東西，長知識了」。

也有內行網友出來解答，「掛包包的，很好用」、「包包的掛勾，可以掛桌邊的」、「桌邊掛勾，用勾子勾著包包，圓盤放在桌面就好了」、「桌邊扣，可以拿來掛東西，圓形的地方扣在桌緣，弧形的地方就是掛勾了」

王品 爆廢公社

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