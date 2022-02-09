心目中一定要加蛋的美食？ 他推這兩樣「無蛋不歡」

最近全台雞蛋短缺，不僅雞蛋價錢上漲，更可能面臨有錢也買不到的窘境，讓許多一餐不能沒有蛋的雞蛋愛好者覺得心慌慌。日前一名網友在Dcard上提到兩種不能沒有蛋，沒有蛋不如不要吃的料理，吸引不少網友分享自己心目中一定要加蛋的美食。

原PO發文說道，泡麵裡一定要加一顆半熟蛋，將半熟蛋戳破後，使麵、湯和蛋融為一體，如果半夜來一碗辣味湯底的加蛋泡麵，真的很幸福。另一項一定要加蛋的美食則是蘿蔔糕，每間早餐店的作法不盡相同，有些店家會直接將荷包蛋鋪在蘿蔔糕上；有些則是會將蘿蔔糕和蛋混合在一起，讓每一塊蘿蔔糕都沾附上雞蛋。

許多網友也留言分享心目中不能沒有蛋的美食，「炒飯一定要有蛋」、「抓餅、吐司、熱狗蛋」、「真的無蛋不歡，每天好容易就吃超過兩顆蛋，還會去7-11買綠咖哩飯再回家自己煎蛋放上去，超讚」、「中式早餐店的饅頭，而且一定要蔥蛋」、「可以加蛋的料理都給他加爆！泡麵、炒飯、蘿蔔糕、抓餅、三明治、漢堡、紫菜湯。反正只要買餐點，老闆問要不要加蛋，都給他點頭就對了」、「蔥油餅，還要加一點起司進去我每天不能沒有蛋，買不到雞蛋就買鴨蛋來滷」、「滷肉飯一定要加半熟蛋」。

也有部分網友留言提到自己對泡麵和蘿蔔糕加蛋的看法，「各種湯麵，沒有蛋就是少一個味」、「泡麵我一定加兩顆蛋！一顆三分熟戳破混湯+一顆八分熟吃整塊蛋黃，兩種需求一次滿足」、「喇在一起的蘿蔔糕比較好」、「蘿蔔糕跟蛋一定要喇在一起」、「把蛋蓋蘿蔔糕上那到底是什麼邪教！此風不可長！各位早餐店阿姨注意！」。