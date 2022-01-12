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吃飯為何「總是剩一口」 網友跳出共鳴：這是一種生存感

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有女網友發文表示，不吃最後一口不是浪費而是真的吃不下「真的吃不進去了，別酸我」便附上自己吃到剩下一小口的漢堡，沒想到引眾多網友共鳴。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
近日有女網友發文表示，不吃最後一口不是浪費而是真的吃不下「真的吃不進去了，別酸我」便附上自己吃到剩下一小口的漢堡，沒想到引眾多網友共鳴。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

父母常教導孩子要珍惜食物，把食物吃光不浪費，但這番話常讓胃口小的人感到壓力，近日就有女網友發文表示，不吃最後一口不是浪費而是真的吃不下「真的吃不進去了，別酸我」便附上自己吃到剩下一小口的漢堡，沒想到引眾多網友共鳴。

原PO在TikTok上分享「有沒有人跟我一樣，真的不是浪費最後一口」眼看只剩一小口的漢堡被塞回盒中「真的吃不進去了，別酸我」，沒想到引眾多網友共鳴。

發文讓許多網友紛紛喊+1，「我！已經被罵20幾年」、「總算有人跟我一樣，不吃最後一口」、「有的時候其實吃到一半就在硬塞了，吃到剩一口還會覺得自己很厲害」、「真的吃不下，我一定丟」、「欸真的欸我吃麵包最後一口就不想吃了」、「年年有餘嘛！」。

也有許多網友表示不解「單純留一口的壞習慣 」、「這叫做不乾脆」、「那和牛最後一口，也會直接丟掉嗎」、「以為少吃一口會變瘦系列」、「漢堡就一個這麼小，你吃不完那一點點等等再吃不就好了，我就不信一個小時後你還吃不下去那一口」、。

對於正派兩方爭論不休，有網友跳出來說這是心理學的現象，不需要勉強「我習慣性留最後一口，即使很餓也不會吃。」、「我什麼都會留一口，這是一種生存感」、「這是屬於心理學上面的一種正常現象，不要影響生活就好」。還有網友就開玩笑的說「為什麼只有我不會，原來我的體重是這樣來的。」

漢堡

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