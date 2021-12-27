快訊

躲狗仔？王力宏檢疫期滿晚出關 陳時中：不能早但可以晚

鴻海今跳電...明年真的缺限電？學者：幾乎沒辦法避免

轉帳「匯錯5萬」怎麼辦？過來人曝解方喊：真的有追回

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人會利用轉帳的方式匯款給他人，但很可能會不小心將匯款帳號打錯，將錢轉到其他人的戶頭。 圖／ingimage
不少人會利用轉帳的方式匯款給他人，但很可能會不小心將匯款帳號打錯，將錢轉到其他人的戶頭。 圖／ingimage

不少人會利用轉帳的方式匯款給他人，但很可能會不小心將匯款帳號打錯，將錢轉到其他人的戶頭。對此便有一名網友發文求助，自己不慎將五萬元轉到他人的戶頭，便想詢問「轉帳轉錯了要怎麼處理？」

原PO在臉書社團「爆系知識家」上分享的一張截圖可見，自己在半夜11時許，不小心將5萬元的現金轉至陌生戶頭，便想藉此發文詢問網友們「轉帳轉錯了要怎麼處理？」

此文一出，便有許多網友紛紛提出解決方法表示，「先聯絡銀行，銀行會去通知此人，不過人家可能要特地找時間去匯款還你，道義上建議可以給對方一點車馬費」、「通知銀行，請銀行端聯絡對方還款」、「當作做公益」、「我是拿存摺到銀行請行員幫忙追回」、「我也曾經轉錯帳給陌生人，經由銀行客服幫我催討，在一個星期後順利轉到正確的對方帳號，所以找銀行才對」。

如對方收到通知後仍不歸還金錢，則可以提起民事訴訟不當得利，根據民法第179條上所述「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。」又據同法第181條，「不當得利之受領人，除返還其所受之利益外，如本於該利益更有所取得者，並應返還。」所以民眾如果不小心將錢匯錯或轉錯戶頭，基本上都可以透過訴訟的方式取回，只是需要花費不少時間成本及支付訴訟費用。

延伸閱讀

小鮮肉消防員主演「衣服穿上」劇照曝 全網暴動：快脫

醫曝「冬季十大熱身方法」 2禁忌恐害人失溫猝死

理組進科技業穩拿高薪「比醫生還猛」？ 網友：文組也有年薪破百萬

iPhone維持100%電池健康度 達人教你免極端也能充好電

相關新聞

轉帳「匯錯5萬」怎麼辦？過來人曝解方喊：真的有追回

不少人會利用轉帳的方式匯款給他人，但很可能會不小心將匯款帳號打錯，將錢轉到其他人的戶頭。對此便有一名網友發文求助，自己不慎將五萬元轉到他人的戶頭，便想詢問「轉帳轉錯了要怎麼處理？」

「家教最好星二代」是誰 網狂讚邰智源兒子：唯一清流

主持天王吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）近日因吸食大麻被逮補，PTT網友討論「憲哥、瓜哥、乃哥、邰哥誰家小孩家教最好？」不少網友狂讚邰智源兒子邰靖是唯一清流，大讚他「完全不染演藝臭氣還學霸」，也有網友表示，徐乃麟兒子徐新洋上節目相當沈穩、胡瓜兒子胡釋安演技不錯，都是可期待的演藝圈新星。

起風了你有追到嗎？2021十大當紅事件台灣人都手刀跟上

曾有句話說「台灣最美的風景是人」，友善熱情的台灣人不只是對外來客，遇到自家事時也是同樣熱衷，喜歡一起跟風朝聖，回顧2021年有哪些事特別風靡網路呢？

西門萬年大樓美食街必吃店？ PTT網友推這3家

台北西門町萬年大樓營業時間已久，美食街有不少知名老店，PTT網友討論「必吃店家」，不少人狂推老山東、店小二、加爾各答等，但許多網友抱怨，萬年大樓美食街環境髒亂，寧願吃街上的路邊攤也不會想光顧。

王力宏鐵粉曬收藏品驚呆全網 連奶茶鋁箔包都有

金曲歌王王力宏爆出外遇、嫖妓、約砲等事蹟，優質偶像的形象徹底毀滅，有身為王力宏歌迷的網友曬出收藏的周邊商品，包括25張專輯、雜誌、扇子、帽子、衣服，甚至連王力宏代言的各種立頓奶茶紙盒都有收藏，網友直呼他真的是「鋼鐵宏粉」。

洋男各方面勝過台男？網友分享經驗：誰說的

愛情不侷限雙方國籍，現今有不少西方與東方在一起的情侶。一名網友提及，無論是外國男生的身材樣貌、文化底蘊、生活情趣都比台灣男生還要好，如果自己是女生的話，一定優先選擇洋男，直言台女跟台男交往、結婚的，是否在做善事？引起許多網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。