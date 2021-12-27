轉帳「匯錯5萬」怎麼辦？過來人曝解方喊：真的有追回

不少人會利用轉帳的方式匯款給他人，但很可能會不小心將匯款帳號打錯，將錢轉到其他人的戶頭。對此便有一名網友發文求助，自己不慎將五萬元轉到他人的戶頭，便想詢問「轉帳轉錯了要怎麼處理？」

原PO在臉書社團「爆系知識家」上分享的一張截圖可見，自己在半夜11時許，不小心將5萬元的現金轉至陌生戶頭，便想藉此發文詢問網友們「轉帳轉錯了要怎麼處理？」

此文一出，便有許多網友紛紛提出解決方法表示，「先聯絡銀行，銀行會去通知此人，不過人家可能要特地找時間去匯款還你，道義上建議可以給對方一點車馬費」、「通知銀行，請銀行端聯絡對方還款」、「當作做公益」、「我是拿存摺到銀行請行員幫忙追回」、「我也曾經轉錯帳給陌生人，經由銀行客服幫我催討，在一個星期後順利轉到正確的對方帳號，所以找銀行才對」。

如對方收到通知後仍不歸還金錢，則可以提起民事訴訟不當得利，根據民法第179條上所述「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。」又據同法第181條，「不當得利之受領人，除返還其所受之利益外，如本於該利益更有所取得者，並應返還。」所以民眾如果不小心將錢匯錯或轉錯戶頭，基本上都可以透過訴訟的方式取回，只是需要花費不少時間成本及支付訴訟費用。