最經典的台劇是哪齣？網友齊點名「這一部」：劇情峰迴路轉

追劇是許多人的休閒娛樂，除了外國的電視劇外，台灣電視劇也有許多佳作，更有不少作品紅遍全亞洲。一名網友也分享自己心目中的「前三榜單」，並好奇地詢問「大家的台劇前三名怎麼選？」，文章掀起討論，多數網友一面倒支持這部「2009年開播的神劇」。

一名網友以「台劇前三怎選？」為題在PTT發文，他表示台劇史中有許多好看的作品，自己心目中的前三名分別為《痞子英雄》、《小資女孩向前衝》及《犀利人妻》，想知道大家的台劇榜單長什麼樣，便詢問「你各位怎麼選？」

文章引發熱烈討論，多數網友都點名《痞子英雄》是他們心中的唯一經典，「痞子英雄第一，其他不重要」、「痞子劇情峰迴路轉，很猛」、「痞子英雄，沒了」、「痞子超強」。

《痞子英雄》由曾獲得金鐘獎最佳導演的蔡岳勳執導，於2009年播映，劇情影射1989年起的拉法葉軍購案醜聞，且演員卡司堅強，由周渝民、趙又廷、陳意涵及張鈞甯主演，周渝民與趙又廷更因《痞子》入圍第44屆金鐘獎的戲劇節目男主角獎，最終由趙又廷抱回獎項。

許多網友也紛紛點名心中的最佳台劇，「俗女（指《俗女養成記》）第一季最強」、「俗女也不錯」、「惡作劇之吻」、「我可能不會愛你」、「想見你」、「一把青」，也有人認為台灣鄉土劇才是最厲害的，不僅播映時間長，且劇情總是充滿爆點，「飛龍在天」、「娘家、風水世家」、「台灣霹靂火」。