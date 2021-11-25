他想省錢問「不買車只搭小黃可行嗎？」 網指這1點：不方便

不少人都希望擁有自己的一台車，然而買車、養車都不便宜，因此下手前都會謹慎考慮。不過，近日一名網友發文提問，「如果不買車，有需要就搭小黃，這樣會不會花得更多啊？」掀起大批網友熱議。

原PO在PTT八卦版PO文表示，自己目前在外面租屋，看房價這樣居高不下，想買房遙遙無期，「沒車位要顧一台車好像也很麻煩，如果未來有需要就搭小黃，這樣會不會花得更多啊？」

文章曝光後，立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言「看用車頻率」、「如果你不是會到處旅遊的人，那搭小黃比買車省」、「如果一兩個禮拜用一次，租車或叫車比較划算，長期算下來養車很兇」、「以前有算過搭小黃比較划算，除非每天上下班從台北搭小黃，從台北到桃園來回這種距離以上」、「坐小黃不可能比買車貴，一台車攤平20年，加保養稅金油錢罰單保險車位等等，一個月都兩萬多三萬了」。

還有網友分享自身經驗，直指沒車出遊會不方便，「只算交通部份小黃較省，但買車的人絕不是只為交通而已」、「小黃比買車省，買車算是奢侈品吧，不能用CP值來算的」、「有需求就搭可行啦，通常都是另一半抱怨，因為沒有車，旅行/出門的次數會降低，也多少有點不便」。