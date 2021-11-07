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外送到豪宅...正妹秘書甜問「1句話」他嗨翻靠上 結局糗爆了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員表示，接到一筆咖啡訂單，到達地點後發現是一處豪宅，櫃台秘書詢問「要拍照嗎？」結果下場超悲劇。圖／ingimage
一名外送員表示，接到一筆咖啡訂單，到達地點後發現是一處豪宅，櫃台秘書詢問「要拍照嗎？」結果下場超悲劇。圖／ingimage

近年外送平台興起，民眾只要動動手指，就有美食送上門。然而，近日一名外送員發文表示，接到一筆咖啡訂單，到達地點後發現是一處豪宅，櫃台秘書詢問「要拍照嗎？」他隨即上前靠在秘書旁比YA，卻慘遭保全架出去，貼文掀起網友熱議。

該名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO文表示，外送時遇到一件讓他非常生氣的事，「我小心翼翼維持40公里的時速，把客人的咖啡送到指定位置」，途中收到客人訊息告知放在櫃檯即可，還貼心地說「辛苦了，騎車小心喔」，讓原PO當下感到莫名的小確幸。

當他將餐點送達地點時，櫃台秘書很有禮貌且溫柔地問「要拍照嗎？」原PO心想「豪宅秘書就是豪宅秘書，果然跟一般管理員不一樣，真有眼光」，接著便瀟灑地走進去櫃台，靠在秘書旁舉起手機比了個YA，「然後我就被門口保全架出去了」。原來櫃台秘書是問要不要拍餐點照，而不是和外送員拍照。

文章曝光後，讓網友全笑翻，紛紛表示「可惡，求合照照片」、「還沒萌芽的愛情馬上就被警衛撕裂了，那個警衛一天撕幾百次」、「總有一天你會上來發文要我們去保釋你」、「是叫你拍食品，不是叫你跟漂亮小姐姐合拍啦」、「顯示你的專業度不夠」。

外送員 保全 正妹 豪宅

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