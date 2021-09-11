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中秋補班連上6天累爆 網曝一招：從沒補過

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文感嘆，他寧可照常周休2日，也不願意補班換連休。圖片來源：Ingimage
有網友發文感嘆，他寧可照常周休2日，也不願意補班換連休。圖片來源：Ingimage

今日是中秋補班，連續上6天班，下下周就可以迎來4天中秋連假，不過有網友發文感嘆，他寧可照常周休2日，也不願意補班換連休，並問大家比較傾向哪種休法。貼文一出後，立刻引發熱議，部分網友透露，他們都用同一種方式，一次擁有周休2日和連休。

原PO在「PTT八卦版」發文，他表示要連上6天班，只休1天再上5天班，總是感到特別累，他說「以前遇到這種補班日都覺得這2個禮拜特別累，我是寧願周休二日也不要連休的人，請問大家比較偏好連休還是周休」。

貼文一出後，網友紛紛留言表示，「很討厭星期六補班」、「服務業沒休六日怕了吧」、「科學園區沒有補班這件事」、「證券業可能被要求直接扣特休」、「討厭補班，想連休自己請」、「服務業沒差」、「放四天在高速公路和景點人擠人，享受貴又沒比較好的旅館，我寧願周休二日」。

其中，有不少透露使用「特休假」可以直接休周末和連假，「特休是好看的嗎」、「直接請特休假沒煩惱」、「從沒在補班的，遇到補班我就請特休」、「特休請一請解決，沒啥好想的」、「特休請假不就好了」。

中秋 上班族 特休假

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