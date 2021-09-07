有房有車「月薪40k」的生活可以嗎？ 內行認同喊：人生勝利組
不少人找工作時，最看重的就是薪水的高低，對此便有網友發文表示，如果生活無虞，日子也過得很輕鬆，「月薪40K大家可以接受嗎？」引起許多網友熱議討論。
原PO在PTT的WomenTalk板上以「月薪40k但是日子過的輕鬆愜意大家願意嗎」為題發文，表示自己如果有車、有房，且早已娶妻，身上完全沒有任何貸款，但是工作的月薪40K、有時加班，「這樣的生活大家能接受嗎？」
此文一出，不少網友便紛紛回應道「非常願意」、「一堆退休老人領退休金的大概就像這樣」、「有車有房沒小孩40K足夠了啦」、「有房、有車沒貸款已經很爽了」、「你們夫妻願意，就是最好的生活」、「很幸福了」、「有房、有車、沒貸款已經是人生勝利組了」。
但也有留言表示「40K有辦法過得很愜意嗎」、「40K如果是被動收入比較OK」、「感覺要因為錢妥協太多事情，而且無病無痛都存不了錢，退休連遊山玩水都要考慮錢吧」、「我覺得你的意思是只能用40K但自己覺得輕鬆愜意，我不行，成年人一個人頭算10萬元才算輕鬆」。
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