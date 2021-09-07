快訊

富翁就是你？大樂透中秋加碼首日 全台10人獲百萬獎金

Delta變異株來襲…疫苗仍只打一劑？專家：等於白打

有房有車「月薪40k」的生活可以嗎？ 內行認同喊：人生勝利組

聯合新聞網 / 綜合報導
有房有車，「月薪40k」的生活，你覺得如何？示意圖／ingimage
有房有車，「月薪40k」的生活，你覺得如何？示意圖／ingimage

不少人找工作時，最看重的就是薪水的高低，對此便有網友發文表示，如果生活無虞，日子也過得很輕鬆，「月薪40K大家可以接受嗎？」引起許多網友熱議討論。

原PO在PTT的WomenTalk板上以「月薪40k但是日子過的輕鬆愜意大家願意嗎」為題發文，表示自己如果有車、有房，且早已娶妻，身上完全沒有任何貸款，但是工作的月薪40K、有時加班，「這樣的生活大家能接受嗎？」

此文一出，不少網友便紛紛回應道「非常願意」、「一堆退休老人領退休金的大概就像這樣」、「有車有房沒小孩40K足夠了啦」、「有房、有車沒貸款已經很爽了」、「你們夫妻願意，就是最好的生活」、「很幸福了」、「有房、有車、沒貸款已經是人生勝利組了」。

但也有留言表示「40K有辦法過得很愜意嗎」、「40K如果是被動收入比較OK」、「感覺要因為錢妥協太多事情，而且無病無痛都存不了錢，退休連遊山玩水都要考慮錢吧」、「我覺得你的意思是只能用40K但自己覺得輕鬆愜意，我不行，成年人一個人頭算10萬元才算輕鬆」。

延伸閱讀

一起烤肉要帶啥？網點名「帶這些」最惡劣：想吃免錢的吧

在家門口「被割草機碾壓」 女斷腳趾驚悚畫面曝光

女領22k「每月給5k孝親費」 戶頭空空求問：怎提升賺錢能力

她想豐富履歷寫入這經驗 不料面試「慘遭人資深究」反碰壁

相關新聞

有房有車「月薪40k」的生活可以嗎？ 內行認同喊：人生勝利組

不少人找工作時，最看重的就是薪水的高低，對此便有網友發文表示，如果生活無虞，日子也過得很輕鬆，「月薪40K大家可以接受嗎？」引起許多網友熱議討論。

他求封城「立刻升四級兩週」 網搖頭喊：要學著與病毒共存

上一波本土疫情爆發時，便有不少網友在PTT上發文表示想要「馬上全國封城兩個禮拜」，如今疫情好不容易趨緩，但卻爆出有Delta病毒感染擴散的危機，又有許多網友再度討論發問「大家贊成立刻封四級14-21天嗎？」

鄧佳華存錢斷開暴牙追愛 網喊話：沒有門牙就沒特色了

擁有4顆暴凸門牙的網紅「FBI帥哥」鄧佳華，6日在臉書表示心裡有些沉重，「要跟自己的門牙分別了」，提到受到一家醫生的邀約，矯正牙齒只要負擔7萬即能進行手術。讓不少網友大喊若沒了「招牌暴牙」，「你這樣粉絲會少很多」、「這樣就不是佳華了」。

嚇！「企鵝玩具」破蛋而出 買家一看崩潰：太噁心哭了

可愛的玩具，是令許多人愛不釋手的收藏品。不過有時廠商做工不夠精緻，常會做出和預覽圖完全不符合的造型，讓人看了哭笑不得。最近一位日本網友，就分享他買到的一個企鵝玩具，造型實在和想像的差太多，因此意外引起了話題。

一起烤肉要帶啥？網點名「帶這些」最惡劣：想吃免錢的吧

中秋佳節將至，許多人會和親朋好友一起烤肉過節，但因為每個人喜歡的食材不同，所以在採買食物時便是個大學問。對此便有一位網友在網路上發文詢問，在以往烤肉的經驗中，「朋友帶什麼，會讓人最討厭」，就引起許多網友熱烈留言討論。

吃滷味必點哪些？網狂推這類：沒有它等於缺了靈魂

滷味是台灣人最愛的特色小吃之一，無論是當正餐或是宵夜都很合適，網友討論「吃滷味最常點什麼？」結果許多人都必點「豆類食品」，如豆干、豆皮、豆包等，有網友直說「必點會吸滷汁膨脹的食材，少量又便宜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。