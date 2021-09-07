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他求封城「立刻升四級兩週」 網搖頭喊：要學著與病毒共存

聯合新聞網 / 綜合報導
在上一波本土疫情爆發時，便有不少網友在PTT上發文表示想要「馬上全國封城兩個禮拜」。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
在上一波本土疫情爆發時，便有不少網友在PTT上發文表示想要「馬上全國封城兩個禮拜」。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

上一波本土疫情爆發時，便有不少網友在PTT上發文表示想要「馬上全國封城兩個禮拜」，如今疫情好不容易趨緩，但卻爆出有Delta病毒感染擴散的危機，又有許多網友再度討論發問「大家贊成立刻封四級14-21天嗎？」

原PO在PTT的Gossiping板上以「大家贊成立刻封四級14-21天嗎？」為題分享，表示這次的Delta來勢洶洶，如果又跟上次一樣愛封不封，或者是晚幾天封，就有可能要搞幾個月後才能恢復正常生活了。對此他便好奇發問「大家贊不贊成因應Delta變異株，馬上升四級14至21天？」

他也補充道，這次如果採取比上次再更嚴格的條件，像是禁止非必要外出、禁止內用、全面停班停課，大家是否願意「長痛不如短痛，一次幹掉Delta嗎？」

此文一出，不少網友紛紛無奈留言表示，「封完清零，之後還是再進來」、「你就算這次這樣做成功好了，還是會有下次啊」、「台灣要學著與病毒共存，不是清零」、「現在這樣封沒用，因為無症狀居多，除非PCR個幾次，但不可能」、「解封後沒兩個星期又有境外感染，有意義嗎」、「封起來根本只是折磨守規矩的。」

但也有留言贊成原PO的想法，「Delta進來真的該考慮封城，半導體產業可以額外訂規則，不然擴散出去，不知道要再幾個月三級，寧願2、3個星期四級，把疫情控制下來」、「贊成，長痛不如短痛，但是要搭配篩檢」、「贊成封城，紐西蘭就是例子，差幾天差很多」、「贊成，台灣禁得起幾次三級這樣搞？」。

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