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天氣熱點剉冰 外送員一舉動讓她直呼「超級貼心」
最近天氣炎熱，許多人都會點外送手搖飲清涼一下，但如果是點冰品就有點麻煩，因為擔心會融化。一名女網友日前就點了剉冰，沒想到外送員竟然很貼心地幫她把冰「遮陽」，讓她直呼這名外送員實在太貼心可愛了。
這名女網友在《Dcard》表示，自己的機車車頭有裝一把小傘，通常是用來幫手機遮雨的。前幾天原PO點了外送剉冰，然後請外送員送達後直接放在她的機車上，她再下樓去拿，原PO說以往的經驗餐點大多是被掛在掛勾上，有的會直接放在椅墊上，但當天下樓拿剉冰時卻看到被掛在這把小傘下面。
原PO笑說不知道外送員是不是怕冰會融化，貼心地掛在小傘下方遮太陽，而且還稍微調整機車龍頭，讓傘能夠擋到一些陽光，「雖然不確定有沒有真的遮到，但熊貓你太可愛了」。原PO說外送員應該是第一次接到幫冰擋太陽的任務，讓她看到的瞬間真的覺得超級貼心的。
外送員貼心的舉動也讓不少人大讚是暖男，「雖然感覺沒什麼用，但熊貓外送員也太暖」、「蠻有心的，很可愛」、「是暖男呀」、「遇到這種外送員會開心一整天」、「有時候看到貼心又溫柔的帥哥外送員，真的會很想搭訕」、「熊貓外送員也太暖了~疫情這段時間我狂點，有覺得外送員都越來越nice」。
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