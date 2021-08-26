她曝光「阿公存錢筒」 超霸氣讓人直呼根本就是許願池
高物價時代每個人都會想辦法增加自己財富，有人會選擇投資理財，也有人會採取保守作法來儲蓄，最常見到的就是使用存錢筒一塊一塊慢慢存。就有一名女網友在臉書分享阿公的「存錢筒」，照片一PO出讓鄉民們看了既新奇又驚訝，因為這個「存錢筒」和一般人想像的完全不同。
原PO在「爆廢公社」貼出一張照片，她還笑稱這是「我家阿公的存錢筒」，從照片裡看到這個「存錢筒」竟然是一個大魚缸，裡頭已經沒有水和魚，不過魚缸裡的造景還存留著，而缸底堆滿著許多硬幣，奇特的景象也讓許多人眼睛為之一亮。
網友們議論紛紛表示，「這缸存滿很恐怖」、「好像以前風景區會出現那種投幣會有小人端支籤的那個」、「這缸要存滿有難度」、「狂！讓人忍不住就會想丟錢進去耶！聚寶盆了…要注意重量喔」、「這缸都存50的，存滿就不太需要工作了」、「這咖存滿就可怕了，要怎麼搬去銀行？」、「這是功德箱了吧」。
還有人覺得用魚缸來當存錢筒感覺很像許願池，「許願池的概念」、「可以許願，再倒滿水」、「加了水可以變許願池」、「前面應該貼一個『許願池』，錢應該會自然慢慢增加喔」。
其實之前就有不少人利用家中的物品來「廢物利用」當存錢筒，例如有人拿空酒瓶、空水桶，更有人拿空的瓦斯桶挖洞後來存錢，誇張行徑也讓人嘖嘖稱奇。
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