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為存買房金她特製「超狂存錢筒」 網直呼超讚：想團購

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在臉書PO出超狂的存錢筒，直接特製一個冷媒桶來存錢，讓許多人看了直呼超讚！想團購。圖／截取自臉書
網友在臉書PO出超狂的存錢筒，直接特製一個冷媒桶來存錢，讓許多人看了直呼超讚！想團購。圖／截取自臉書

買房的第一桶金該怎麼存？有網友在臉書PO出超狂的存錢筒，直接特製一個冷媒桶來存錢，讓許多人看了直呼超讚，想團購！

原PO在臉書「存錢人生」發文表示，她店裡的師傅說要幫她存第一桶買房金，於是就用冷媒桶做成存錢筒給她，原PO的大兒子卻潑冷水表示「我看妳以後要怎麼拿錢出來」，原PO的小兒子則非常贊同，認為拿不出來才可以逼迫存錢。

照片曝光許多網友都表示超想要，認為這種存錢筒很讚，還希望可以跟這位師傅訂做「團購+1」、「用心又有創意」、「我也想要一個啦」、「認真地想排隊超酷存錢桶」、「真有價值感，可以多做幾個賣」、「這存錢筒好酷，不過到時候要拿錢出來可麻煩了」。

因為許多人都要求希望師傅可以開團購，原PO也回應「師傅說可以送你們，但到時要開封時他要分紅......」雖然開封不易，又是個另類的存錢方式，但原PO非常感謝這位師傅的用心以及鼓勵。

不過底下也有網友留言，認為這個大小只存硬幣可能存不到買房金，「紙鈔才有機會買房，硬幣最多只能買車」、「現在要三桶，你永遠跟不上炒房的腳步」、「把錢拿去買0050比較實在，放存錢筒，錢的價值只會隨著時間遞減」。

網友在臉書PO出超狂的存錢筒，直接特製一個冷媒桶來存錢，讓許多人看了直呼超讚！想團購。圖／截取自臉書
網友在臉書PO出超狂的存錢筒，直接特製一個冷媒桶來存錢，讓許多人看了直呼超讚！想團購。圖／截取自臉書

臉書 買房

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