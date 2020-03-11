金額曝光！1元硬幣存3年直逼400公斤 網勸母湯：央行大麻煩

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聯合新聞網 / 綜合報導
原po存了8大桶的1元硬幣，每桶價值粗估有13000元。 圖擷自【爆廢公社公開版】
原po存了8大桶的1元硬幣，每桶價值粗估有13000元。 圖擷自【爆廢公社公開版】

不少人的回憶裡都有「豬公撲滿」，最期待的一刻莫過於殺豬公那天，看看自己到底存了多少錢。有神人分享自己辛苦三年半的戰果，但他用的不是一般的存錢筒，而是六公升裝的特大寶特瓶。每桶只存1元銅板，總共有紮實的8大桶。他算過一桶大概有1萬3千元，而現在最大的願望，就是希望存錢那天「不要遭到工作人員白眼」。

網友在爆廢公社公開版分享照片，興奮大喊「終於完成了人生中的第一桶金」。照片中可見共有8大桶的1元銅板，原po曾花費一個小時算過其中一桶的金額，大概落在13000元上下，也就是說有13000枚硬幣在其中。有人見狀虧他「原來1元都在你家了」。

該位神人還表示，已經通知過郵局站長會去存錢，時間就敲定在今天早上。由於數量及重量都相當驚人，他希望存錢的過程一切順利，別引來工作人員的白眼。根據央行官網資料，一枚1元硬幣3.8公克重，若有13000枚則每桶重量49.4公斤，8大桶就直逼400公斤。

留言有人分享自己的儲蓄成果，滿滿的50元硬幣價值相當驚人。 圖擷自【爆廢公社公開版】
留言有人分享自己的儲蓄成果，滿滿的50元硬幣價值相當驚人。 圖擷自【爆廢公社公開版】

文章也釣出不少存錢達人，留言中有人分享自己累積4年的成果，同樣有多個超大寶特瓶。令人眼睛一亮的是，有一桶是快要滿出來的50元銅板，價值相當可觀，他事後回應「超過10萬吧」。

有人藉機宣導不要存硬幣，據「經濟日報」報導，民眾習慣把錢投入豬公，使得央行每年必須花費大把銀子再鑄幣，儲蓄美德意外造成「央行大麻煩」。各種奇景讓網友驚呼「扛過去都要重死了」、「存零錢的ATM都會罷工」、「真的會被行員白眼」。

爆廢公社 郵局 央行

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