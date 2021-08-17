一歲兒在家外出都是「老派姿勢」 網友笑：上了年紀嗎？
在一些影視作品中，每當出現比較上了年紀角色的畫面時，這些人物的經常都是雙手交叉擺在腰後，緩步走動的樣子。最近有位日本網友，就發現自己的小孩子，平常走路居然也是這樣的姿勢。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「naco_1217」最近在twitter上分享照片，表示他才一歲的小兒子，走起路來卻顯得像是上了年紀一樣，老是雙手在擺在背後交叉。而且還不是只有一次兩次，是每回散步幾乎都這麼做。
お散歩するといつも年老いてしまう息子まとめ👴🏽 pic.twitter.com/IUZ3CV6vgX— なこ🧀1y7m (@naco_1217) August 11, 2021
Naco_1217說明，不只是在外出散步時，兒子連在家的時候也是這個姿勢。平常小孩則是比較文靜的性格，不會隨意吵鬧，也很有耐心，例如要排隊時，會跟著大家一起安靜地等候，似乎個性上真的比較超齡一點。
網友們則表示「兒子好可愛喔」、「手其實連不到這點滿可愛的」、「我家小鬼也會這樣」、「這樣跌倒不會受傷嗎」、「心理學來看，心情放鬆的人會比較容易出現這種姿勢喔」、「在模仿老師嗎」、「我以前其實也會看祖母、父親這樣做就去模仿」、「老爺爺老太太啊」、「將來會出人頭地的預感」。
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