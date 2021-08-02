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他蒸米飯用筷子一夾意外拉出絲 網友警告「絕對不能吃」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在爆系知識家向大眾提問米飯牽絲還可以吃嗎？網友警告絕對不要吃。圖擷自爆系知識家
一名網友在爆系知識家向大眾提問米飯牽絲還可以吃嗎？網友警告絕對不要吃。圖擷自爆系知識家

疫情下不少人會選擇在家自己煮飯，兼顧防疫又健康，不過，對於很多烹飪新手來說，有一些小細節可能沒注意到。一名網友就在臉書發問，「請問中午電鍋蒸的飯，剛剛看到拉絲了，還能吃嗎？」底下馬上有人解答「絕對不能吃，米飯會拉絲代表已經有『仙人掌桿菌』了」。

有網友在爆系知識家發文提問，「請問中午電鍋蒸的飯，剛剛看到拉絲了，還能吃嗎？」照片中米飯被筷子撥開，但卻出現牽絲，令人擔憂是否食物腐壞了。留言區有人回覆「拉絲=仙人掌桿菌，會嘔吐烙賽」、「臭酸了吧」、「別懷疑已經壞了」，還有人回憶自己國小時，家人幫他把晚餐裝到便當盒，放入大同電鍋保溫後，隔天帶到學校去就是這種黏黏會牽絲的飯，這種飯的酸臭口感令人印象深刻。

根據彰化縣衛生局指出，仙人掌桿菌(Bacillus cereus)在高澱粉質食品如米飯、馬鈴薯等含量最多，因為煮熟的米飯會放在室溫下貯放，這種菌具有耐熱特性，隔夜後直接加熱再吃，是最常見的污染途徑。所以網友分享的隔夜便當出現牽絲情況，就是因為出現「仙人掌桿菌」。

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