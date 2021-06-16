她問防疫在家用什麼電器煮飯最省？ 網力推「1組合」：超萬用
三級警戒解除前，全台餐廳都禁止消費者內用，民眾除了外帶或叫外送，也開始宅在家的自煮生活。一名租屋族表示自己有一個用了快兩年的快煮鍋壞了，奈何最近工作不景氣，很猶豫要不要再花錢買新的。她的處境曝光後，內行網友提出一項不用花錢就能解決的辦法，讓原PO鬆了一口氣表示「謝謝各位，那我暫時不買新的了」。
原PO在PTT的WomenTalk看板以「快煮鍋或其他電器？」為題，表示疫情下自己經常待在家吃泡麵，然而最近僅有的炊煮工具快煮鍋突然壞了，加上自己也面臨工作不景氣的慘況，因此猶豫要把快煮鍋送去維修還是買一個新的。原PO表示維修費用大概250元，還要額外算進郵寄運費；而買新的最便宜也要500多塊。
原PO透露自己是租屋族，收納空間有限，電鍋對一個人來說有點太大，希望鄉民們推薦一些小電器。原PO也說自己平常都煮泡麵和燙青菜來料理三餐，目前租屋處有一個電磁爐，不過也考量到用電量和電費問題，「快煮鍋600W、電磁爐1200W」，在還沒想清楚要不要買新電器前，自己都是用電磁爐煮白飯、炒飯和煎蛋煎肉。
不少網友認為光有電磁爐就很好用了，「電磁爐加鍋子，懶人煮菜救星」、「電磁爐加湯鍋，萬用」、「投電磁爐一票，熱轉換效率也高」、「電磁爐+不沾湯鍋，可以煎東西也可以煮東西」。有網友提議「微波爐萬用」、「微波爐熱跟煮都超快」、「魔力家快煮鍋，可以拿來炒菜也可以當湯鍋」、「3人份小電鍋」。
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