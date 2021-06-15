洗好的衣物沾「髒東西」！他疑洗衣機壞掉 真相曝光網笑翻

在忙碌的現代社會，洗衣機能幫助民眾省去費力、費時的洗衣工作，只要按下按鈕，倒入洗衣精，等待機器運轉完畢，便可以晾曬乾淨的衣物。近日一名網友分享家中趣事，一日妹妹在剛洗乾淨的外套上發現不明的咖啡色物體，且「疑似排泄物」，讓全家人嚇壞，真相曝光後笑翻網友。

原PO在Dcard發文「洗完的外套上居然有屎」，他在文中說明家裡住在郊區的山坡上，環境清幽，「早晚聽得到蟲鳴鳥叫，有很多昆蟲會來造訪我家。」一日下午，原PO與媽媽在陽台收衣服，突然看到有兩隻蜜蜂在飛，但他並不以為意，「除了害怕也很習慣有昆蟲飛來了」，所以收好衣服後原PO如常的將衣服拿給家人。

這時候原PO的妹妹卻突然發現自己衣服上沾有不明的咖啡色物體，「我妹突然大爆笑的大喊：『這是什麼？我的外套上怎麼有屎！』」原PO好奇的確認，還叫妹妹用聞聞看有沒有特殊味道，「她百般不願意的聞了跟我說：『沒有啊就是衣服的味道！』」

原PO妹妹發現曬好的外套上有疑似「排泄物」的不明咖啡色物體。圖／取自 Dcard

因洗衣機才新買十天，原PO撇除洗衣機壞掉的可能性，於是兩人將衣服拿去給媽媽看，「她說了一句令人毛骨悚然的話：『這搞不好不是屎，可能是某個昆蟲的巢穴。』」原PO確認之後發現不明物體有一個孔洞，一查之下，「居然是『泥壺蜂』的巢！」真相曝光後原PO終於安心，更笑說「難怪剛剛有兩隻蜜蜂在飛～原來在找他們不見的窩啦！」

原PO將不明棕色物體取下後，發現背後有一個孔洞，一查之下才發現是「泥壺蜂」的巢穴。圖／取自 Dcard

貼文一出引起網友熱烈討論，「你妹為什麼看到自己外套上有疑似屎的東西還能那麼開心」、「妳妹還真的去聞是怎樣」。也有網友揣測泥壺蜂心境幽默回應，「泥壺蜂：那不是屎，是我家」、「為什麼你要害人家流離失所，辛辛苦苦好不容易有了自己的家，沒想到卻遇到你，心狠手辣說拆就拆」、「泥壺蜂：那我家，沒禮貌」。

也有網友分享相同經歷，「我之前在宿舍晾衣服也是！原本以為就只是泥土，結果用水一沖小蟲全部跑出來，整個留下心裡陰影」、「我摩托車避震器也出現過！還在想為什麼有蜜蜂在摩托車停留，立馬載蜜蜂去兜風（去自助洗車），強力水柱一沖，超多蟲卵跑出來，嚇爛」。