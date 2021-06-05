援助台124萬劑新冠疫苗！圓山飯店點燈「カンシャ」謝日雪中送炭

日本無償送台灣124萬劑AZ疫苗，昨（4）日下午抵達桃園機場，為表達謝意，101昨晚在外牆點燈打上「台日友誼長存、合作對抗疫情」等字樣，感謝日北政府對台灣疫苗的支援，除了101外，圓山飯店外牆也以日文書寫台語「感謝」點燈，謝謝日本在台灣疫情艱困時雪中送炭。

圓山飯店昨日晚間在大樓外牆上，點起用日文書寫「カンシャ」、台語發音「Kansha（感謝）」的字樣，感謝日本友人的協助與幫忙。圓山飯店官方臉書提到，今天圓山飯店的同事們用日文的「感謝」點燈，在風雨交加的此刻，飛機降落在台灣了，也感謝國際友人，感謝日本的朋友在困難中千里送暖、雪中送炭，我們會永遠記得這一天。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言感謝，「同音甘蝦」、「有感動到，謝謝圓山飯店」、「謝謝日本千里送暖」、「原來是日文」、「原本還看不出來是什麼字，原來是日文，謝謝日本出手援助」、「同舟共心、謝謝日本」、「有情有義患難見真情，阿哩嘎豆」。