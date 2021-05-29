日本高中生票選「未來爆紅食物」 台式兩樣上榜 第二名很新奇

小吃是台灣的特色，不只是台灣人的飲食日常，更是受到許多國外饕客們的喜愛。最近日本對高中生進行調查，結果有不少日本高中男女，看好「台式雞排」與「古早味蛋糕」的潛力，認為有機會既珍珠奶茶之後，在日本再度颳起旋風。

根據日本媒體「ITmediaビジネスオンライン」報導，LINE官方近日以日本高中男女為對象，調查「今後可能會流行的食物或飲料」。結果在1003人的投票結果中，前五名就有兩樣台灣美食上榜，分別是第三名的「台式雞排」、以及第五名的「台灣古早味蛋糕」。

除了雞排之外，古早味蛋糕也備受看好。圖／新美珍古早味蛋糕

媒體指出，台式雞排是台灣夜市的「定番」，加入香辛料調味及比臉還大的尺寸是一大特色，照片在網路上蔚為話題。

至於第一名的「水果大福」，則是社群網站上的新寵，剖面映照出水果餡料的樣子甚至被稱為「萌斷面（萌え断）」，受到不分男女的喜愛。

調查分析，投票的高中生為什麼認為這些東西會紅的因素，第一名水果大福的原因為「話題性很高或具有話題潛力」，第二名能喝的起司蛋糕則是「在IG上常看到」，第三名台式雞排則為「感覺很好吃，想吃吃看」。

日本LINE調查「今後可能會流行的食物或飲料」結果