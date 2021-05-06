怎麼出去啦？停車場出入口「再卡停車格」 專業網友曝答案

停車格奇觀！北市信義區的一處停車場，近日被網友發現出入口有紅線外還有停車格，不禁讓人納悶「這裡真的能停嗎？」對此，底下專業網友也揭曉答案。

原PO在臉書社團《信義區三兩事》貼出這張照片，並寫下「停車場入口外畫了2個車格，也編好號碼，而且還畫上紅線。相信這奇觀不會留太久，趕緊拍照留念」，文末也Hashtag「誰想試試停格子做社會實驗」。

對此，底下留言紛紛表示，「畫停車格的時候，工人不知道在想什麼」、「想看車停在裡面」、「曬地用的停車場」、「等等去朝聖」。

也有專業網友指出，其實這裡是先有停車格再有停車場，「之前旁邊都有貼公告，說停車格已經跟停管處租用，請大家不要停車，但我也搞不清楚為什麼停車場整理好一段時間了，這個停車格都沒有塗銷」、「旁邊綠色圍籬有寫那兩格是停車場建設時租下的位置，所以不能停唷！只是為什麼到現在還沒塗銷就不得而知了」。