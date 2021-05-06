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兩兒剛洗完澡…浴室竟變「命案現場」 網友嚇：心臟要停了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友剛踏入兒子們洗完澡後的浴室，卻發現水槽呈現一副命案現場的模樣。圖擷取自twitter
日本一位網友剛踏入兒子們洗完澡後的浴室，卻發現水槽呈現一副命案現場的模樣。圖擷取自twitter

明明是家裡的浴缸水池，裡頭卻浮著一隻手……這樣的場景任誰看第一眼，恐怕都很難不被嚇到吧。最近有位日本網友，就在家中看到了這樣的恐怖景象，照片分享到網路後，也讓許多網友驚嚇不已。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，漫畫家竹谷州史日前在twitter分享一張照片，表示他在兩位兒子洗完澡出來後進入浴室，發現裡頭的浴缸中，像是有個人伸長了手，想呼救般的命案現場，令人毛骨聳然。

不過，這一切其實只是竹谷的孩子們使用橡膠手套沒有好好收起來，放在浴缸水槽造成的景象。竹谷在文中表示「孩子們，我現在心情就像在家裡發現溺水屍體一樣，給我好好反省。以後在浴室拿橡膠手套出來玩的時候，一定要記得事後要收好才行」。

網友們看了照片，紛紛表示「有夠可怕」、「感覺開水龍頭會流出皮膚」、「心臟要停了」、「對心臟很不好」、「看到一眼真的會嚇到」、「像是沉溺又像是溶解一樣」、「恐怖片嗎」、「想起以前兒時曾去某個海邊玩，也拍到過類似這種的心靈照片」、「啊啊啊啊啊啊啊」、「吉良吉影的興趣嗎」、「晚上要夢到貞子了」、「半夜鬼上床」。

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