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阿北出事了！翁騎車未戴安全帽等紅燈 前方2警未發現他裝鎮定

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在路上看到一名阿伯騎車沒戴安全帽，扯的是他的前面還有兩名員警卻沒發現。 圖／翻攝自「路上觀察學院」
有網友在路上看到一名阿伯騎車沒戴安全帽，扯的是他的前面還有兩名員警卻沒發現。 圖／翻攝自「路上觀察學院」

台灣機車數量眾多，幾乎家家戶戶都有一至兩輛，然而騎車是「人包鐵」，頭部又是最脆弱的地方，因此法規嚴格規定騎車一定要戴安全帽，但仍然有人貪圖一時方便不願意戴。有網友在路上看到在兩名員警後方竟然有位阿伯騎車沒戴安全帽，大膽行徑讓許多鄉民們笑說「越危險的地方越安全」。

原PO在臉書「路上觀察學院」貼出一段影片，他日前騎車在路上停等紅燈時，旁邊剛好有位阿伯也在等待，但誇張的是這名阿伯的頭上竟然沒戴安全帽，而且在他前面還有兩名騎著機車的員警。只見這兩名員警邊聊天邊等紅燈，完全沒發現在他們後方有位沒戴安全帽的騎士，而阿伯也一副神色自若，毫不緊張，讓原PO很傻眼，直呼「阿北（阿伯）出事了」。

影片一出笑翻眾人，「敵不動，我不動」、「阿北在後面，內心很忐忑」、「越危險的地方越安全」、「時間應該很漫長」、「阿北表示：千萬不要轉頭」、「感覺阿北在冒冷汗」；還有許多網友開玩笑說「這時候要幫阿伯按喇叭」、「你按個喇叭警察就轉頭了」、「你如果按喇叭阿伯會不會瞪你？」、「不小心按到喇叭，人生就精彩了」。

根據《道路交通管理處罰條例》第31條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣五百元罰鍰。

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