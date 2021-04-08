拿百元鈔買早餐遭拒收 店家一句話讓她傻眼「有這規定？」

不論拿錢買東西，或是買完後找錢，相信許多人都不會特別注意錢幣上面有無破損，一名女網友在臉書發文抱怨，她拿百元紙鈔去買早餐，卻因為鈔票上有髒污遭到老闆拒收，讓她超傻眼，於是上網詢問鄉民的意見「有這種規定嗎？」

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道，今天（8日）早上她去買早餐，從皮包裡拿了張百元紙鈔結帳，沒想到早餐店阿姨發現鈔票上有一片黃色髒污，隨即拒收並說「妳的錢太髒」，讓原PO聽了很傻眼，直呼「不收？有這種規定？」雖然事後她拿了其它張鈔票結帳，但回到家卻發現餐點還給錯，讓原PO相當無奈。

有網友認為店家有疑慮拒收沒有違法，「鈔票有污漬，店家是有權利不收的」、「這不是規不規定問題，也沒有法律問題！收與不收是個人權利」、「有疑慮的鈔票，店家有權選擇不收」；還有人建議「妳去ATM存入，再領出來就是不同張」、「回她『我只有這張，不收那我不買嘍』」、「商家有權不收啊，妳這張鈔票去銀行換新的吧」、「去捷運站存入悠遊卡」、「先用肥皂水洗，然後用漂白水漂，再丟洗衣機，之後晾乾即可」。

不過根據《中央銀行法》第13條規定，中央銀行所發行的貨幣為國幣，對於中華民國境內之一切支付，具有法償效力，民眾有權利用來消費，不過因為沒有罰則，所以店家拒收也不會挨罰。