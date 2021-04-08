快訊

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿百元鈔買早餐遭拒收 店家一句話讓她傻眼「有這規定？」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友拿了一百元紙鈔去買早餐，卻因為鈔票上有髒污遭到店家拒收。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名女網友拿了一百元紙鈔去買早餐，卻因為鈔票上有髒污遭到店家拒收。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

不論拿錢買東西，或是買完後找錢，相信許多人都不會特別注意錢幣上面有無破損，一名女網友在臉書發文抱怨，她拿百元紙鈔去買早餐，卻因為鈔票上有髒污遭到老闆拒收，讓她超傻眼，於是上網詢問鄉民的意見「有這種規定嗎？

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道，今天（8日）早上她去買早餐，從皮包裡拿了張百元紙鈔結帳，沒想到早餐店阿姨發現鈔票上有一片黃色髒污，隨即拒收並說「妳的錢太髒」，讓原PO聽了很傻眼，直呼「不收？有這種規定？」雖然事後她拿了其它張鈔票結帳，但回到家卻發現餐點還給錯，讓原PO相當無奈。

有網友認為店家有疑慮拒收沒有違法，「鈔票有污漬，店家是有權利不收的」、「這不是規不規定問題，也沒有法律問題！收與不收是個人權利」、「有疑慮的鈔票，店家有權選擇不收」；還有人建議「妳去ATM存入，再領出來就是不同張」、「回她『我只有這張，不收那我不買嘍』」、「商家有權不收啊，妳這張鈔票去銀行換新的吧」、「去捷運站存入悠遊卡」、「先用肥皂水洗，然後用漂白水漂，再丟洗衣機，之後晾乾即可」。

不過根據《中央銀行法》第13條規定，中央銀行所發行的貨幣為國幣，對於中華民國境內之一切支付，具有法償效力，民眾有權利用來消費，不過因為沒有罰則，所以店家拒收也不會挨罰。

爆怨公社

延伸閱讀

被鄰居強塞鈔票嚇到拔腿就跑 他分享租屋日常網笑跪：想要一個阿婆

公司惡意給他9萬枚油膩銅板工資 企業神救援換成嶄新鈔票

影／清明節潤餅印鈔機！2秒烤爐擦1張皮 每張都是鈔票

人民幣原料是新疆棉花？ 陸網友：怪不得棉花和錢都讓我暖洋洋

相關新聞

愛講「不好意思」很假？ 他嘆「有距離感」反遭嗆：比裝熟好

談到台灣人的常見對話用語，許多人都會聯想到「不好意思」四個字，台灣的「不好意思文化」，更時常被拿來分析其背後的意義和原因。而近日一名網友提出，他認為表達禮貌其實有用更恰當的詞可以替代，常說「不好意思」反而有距離感，話題一出，引起兩派意見熱議。

深夜外送2杯手搖飲 女客人一句話讓他好暖心

不論日曬雨淋，外送員為了拚生計努力接單，多少也會遇到讓人印象深刻的狀況。有位外送員PO文分享日前深夜送了兩杯飲料，過程中費了一點功夫才將飲料送交到女客人手上，沒想到對方一句話讓他聽了超暖心，貼文一出羨煞許多人。

領餐單號「4444」竟送到醫院安息室 下一單地址讓他更是崩潰

當外送員時間自由彈性，進入這行業的門檻也不高，因此吸引許多人加入，也常看到有人在網路上分享自己遇到的難忘狀況。一名外送員在臉書透露日前接到一張訂單竟然是要送到醫院安息室，沒想到下一張訂單的地址讓他看了差點崩潰，直呼「跑單跑到頭皮發麻、背脊涼颼颼」。

他揭台灣泡麵一大缺點 眾人認同：真的麻煩

「泡麵」自從發明以來，成為許多人心目中經濟又實惠的產品之一，只要加入熱水等待個幾分鐘就可以享用，快速又方便。許多國家也推出屬於當地特色的泡麵，台灣的泡麵更是遠近馳名，但有網友發文抱怨台灣泡麵的調味包太多，貼文讓其他人看了也很有感。

一碗牛肉麵不到50元！他驚呼「有鬼吧」 真相曝光網讚好吃

台灣美食小吃多不勝數，牛肉麵就是其中之一，不論紅燒或清燉，美味湯頭加上多汁牛肉和Q彈麵條，是許多老饕的最愛，不過一碗牛肉麵價格中等，通常90、100元起跳，甚至還有一碗上萬元。一名網友日前吃飯時，竟發現菜單上的價格便宜到讓人吃驚，一碗牛肉麵也只要25元，讓他直呼「25元牛肉麵是鬼吧？」

外帶小火鍋怕灑！ 店家這「貼心設計」令他好感度爆棚

不少民眾愛吃火鍋，香濃的湯底搭配上豐富的底料、蔬菜等，在冷冷的夜晚享用十分滿足。有網友分享，他外帶小火鍋當晚餐，打開享用時發現店家的「貼心設計」，令他衷心地表示「直接好感度上升」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。