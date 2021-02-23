女友動手烤餅乾成品讓他嚇壞 全場笑翻：我家的貓也會做

料理新手多多包涵！有網友日前分享女友烤的巧克力曲奇餅乾，結果成品曝光卻嚇壞大家，還有人打趣問道「做了什麼得罪女友的事嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，女友烤了巧克力曲奇餅乾，並附上一張照片，只見餅乾的顏色、外型、紋路，都長得非常像排泄物，讓人看了胃口全消。事後原PO更新貼文「我還活著，餅乾是好吃的，沒有烙賽」。

照片在網上曝光，引來萬名網友笑翻留言，「這是傳說中的黑暗料理嗎？」、「上面應該要再放擺設（蒼蠅）」、「認真覺得有蓄意謀殺的嫌疑」、「抱歉，真的很像我每天從貓砂盆挖出來的東西」、「剛剛看到照片，還沒看文字，想說怎麼一堆大便」、「視覺口感效果十足」。

但也有人替原PO女友說話，「曲奇餅乾要用擠花嘴塑形，其實很難，容易失敗，重要的是味道」、「女友有心最重要，烘焙做久就會習慣上手」、「雖然外觀不好看，但味道好吃最重要」。