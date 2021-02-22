韓炸雞「起家雞」夯在哪？ 老饕激推一口味：絕不後悔

台灣人對於炸物喜愛程度居高不下，不論是台式、美式或韓式的炸雞各有許多擁護者，不少外國炸雞品牌看準台灣市場，來台進駐，其中韓式炸雞店更是每到用餐時間時常大排長龍，廣受國人歡迎。近日就有網友在網路上以標題「起家雞在紅什麼啊？」發文詢問知名韓式炸雞品牌「起家雞」的魅力何在？此文一出，引起許多網友的注意，留言蓋起高樓。

一名女網友日前在PTT女孩板上發文透露，知名韓式炸雞店「起家雞」不過就是炸雞配沾醬，過去和丈夫也去吃過其他韓式炸雞品牌，卻發覺肉質十分乾澀，因此讓她對「起家雞」內用總是要大排長龍感到不解，想詢問網友們「起家雞」真的值得排隊嘗試嗎？

許多食客網友們一面倒狂推：「你去吃就知道了！」、「起家雞真的不錯」、「超愛起家雞，現在去不了韓國只能靠吃韓國炸雞回味」、「起家雞的不會乾阿，醬很多、肉也嫩，值得吃看看」、「起家雞吃好幾次了真的好吃」、「起家雞無骨讚」、「你吃吃看阿，自己煮白飯配起家雞就能嗑好幾碗了」、「我第一次吃起家雞也是不抱期待，一吃不得了」。

其中，「青蔥」口味獲得最多網友的青睞，「起家雞青蔥口味必吃！」、「真的大推，選青蔥的！皮薄又脆不會後悔的」、「我很愛青蔥口味，一堆蔥絲看起來就是過癮」、「青蔥必吃，起家雞的醬料我覺得超厲害！」。

除此之外，起家雞的洋釀和起司口味的炸雞也有許多支持者，「起家雞推起司口味」、「他們家起司跟頂級洋釀超好吃啊」、「不便宜，但是起家雞的洋釀真的不錯」、「連我挑嘴的男友也愛起家雞的洋釀」、「他們家的洋釀是我心中第一名啊」、「洋釀好吃欸」、「頂級洋釀很夠味好吃，但也很罪惡啦」。