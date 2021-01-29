太幸運！連打9顆蛋全都「雙胞胎」男嚇到 內行揭真相：超賺

雞蛋是料理上不可或缺的角色，也是糕點烘焙的主角之一。然而近日有民眾想要烤蛋糕，就連打9顆雞蛋，想不到全部都是「雙蛋黃」，讓他本人也嚇到，懷疑這是不是正常現象。對此，有網友直呼根本「超幸運」，也有網友要他別擔心，其實這算滿常見的。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，他不過是想弄個古早味蛋糕，沒想到連續打了9顆蛋，竟全部都是雙蛋黃，「我這是買到一批專生雙胞胎的雞蛋嗎？」原PO續指，這是同一天在同一間雜貨店買的，不知道這是否為正常現象。

對此，網友們紛紛表示直呼原PO很幸運，「簽樂透了！」、「蛋糕師傅表示，買一送一，這簡直超賺的」、「好酷喔！」；也有人開玩笑說，「蛋糕有沒有變成雙倍大？」原PO也回覆，「好像沒有，但是熱量應該是兩倍」。

不過也有許多專業網友指出這種現象其實是正常的，「雙仁蛋是看得出來喔！真的特別大顆」、「這種在雞場可以全挑出」、「碰過市場專賣雙黃蛋的」、「公司訂蛋也有分雙蛋黃跟單蛋黃，所以其實雞蛋商是會刻意去分的」。

至於雙蛋黃是怎麼來的呢？本報曾報導「為什麼生下雙黃蛋？原因竟這麼單純」，內容提到，因為產蛋母雞先後排卵時間接近，才會導致雙仁蛋，農委會也特別強調，這與施打生長激素無關。