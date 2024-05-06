洗髮精只能洗頭？內行曝有「超多用途」：香香的超好用

如果買到不適合自己的洗髮精該怎麼辦？有一名女網友表示，最近她購入了一罐洗髮精，結果「洗完頭比沒洗頭還癢」，讓她相當困擾。不過貼文一出後，馬上有許多網友建議她其他用途，可以當刷洗生活用品的清潔劑，不管是洗腳踏墊、拖地、洗衣服都相當好用。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，最近買了一罐不適合自己的洗髮精，結果洗完頭卻感覺比沒洗頭還要癢，她原本以為是自己的問題，結果拿給別人洗也是一樣的情況，讓她相當懊惱，「到底該拿這罐洗髮精怎麼辦？」

此文一出後，馬上有許多網友給出建議，很多人表示可以當刷洗生活用品的洗劑，「洗腳踏墊、拖地，超好用！還會香香的，記得要稀釋喔！（剩一點點時加水搖一搖）我沐浴乳、洗髮精最後剩一點點的都是如此處理」、「洗衣服，我過期的還是不用的都洗衣服又香」、「刷馬桶」、「不好用的，一律當洗衣精或洗廁所」。

也有人回應，「有時候跟洗髮精沒關係，是季節問題」、「要先弄清楚頭皮的屬性，我是敏感乾癢，就不適合控油系列產品」、「可能你是軟細髮不適合這麼滋潤的，像我頭髮比較粗硬，就要用這種滋潤的」、「所有不適合物品、食物，一律交給老公用」。