聽新聞
test
0:00 / 0:00
濾網洗了還是很臭？專家教「1神祕按鈕」：冷氣再也不發霉！
夏天即將來臨，不少民眾已經開始吹冷氣。對此，家事清潔專家提醒，冷氣啟動前，記得先清洗濾網，若發覺有異味，可能是機體內部有發霉。建議使用1功能，就能把冷氣機中的水氣排出，避免發霉！
家事清潔專家「河馬家居」在臉書發出一個影片，可以發現冷氣機中有一塊鐵片，風吸進去碰到鐵片，吹出來就是冷風，因為是冰的所以有冷凝水，若突然將冷氣關機，水氣就會悶在裡面，導致機體發霉。
家事清潔專家指出，冷氣機有一個功能是「機體防霉」，在遙控器開啟後，就會是一個常駐功能，每次關閉冷氣後，就會自己送風10~20分鐘，將機體內部水氣排出後，就會正式關機。只要按下這個鍵，就可以防止冷氣發霉，吹出霉味。
家事清潔專家也提醒，若冷氣遙控器上沒有「機體防霉」的功能，可以手動調整「送風」的方式，大約15~20分鐘後，再關閉冷氣，也能達到防止冷氣發霉的效果！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言