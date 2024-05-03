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調味料老是結塊？內行警告「還會長蟲」 揭避免悲劇保存方式

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇如何防止調味料結塊。 圖／Ingimage
一名網友好奇如何防止調味料結塊。 圖／Ingimage

不少人下廚時難免遇過調味料結塊或是未妥善保存發霉的狀況，近日一名網友表示，家中存放許多用瓶罐裝調味料，有些卻結塊倒不出來，對此感到相當苦惱，於是上網求助，引發網友討論，並分享貯藏妙方。

一位網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，貼出在好市多購入的四大罐調味料照片，分別是牛排調味粉、有機無添加鹽調味香料、碎洋蔥、大蒜綜合香料調味粉，並詢問網友「請問怎麼防止調味料結塊倒不出來？難道唯一正解是不要買大容量…」。

貼文一出，網友紛紛在底下留言，表示可以將調味料放在冰箱冷藏或是冷凍，「台灣潮濕最好都是放冰箱」、「冷凍」、「我倒一小瓶出來用，剩下都冰起來，到現在還沒結塊」、「放防潮箱」、「在台灣大罐的都這種悲劇」、「結塊就算了，你要小心，有些香料在台灣氣候會長蟲」。

也有人提醒和建議「買小容量的就好了，粉類發黴後就會產生不好的物質和菌喔」、「分裝一些小罐用，用完再裝，大罐裡放大包食品用乾燥劑」、「除非做生意，不然買那麼多，用不完都變質，台灣氣候潮濕，很容易就結塊，而且萬一變質吃下去，你也不會有感覺，身體就慢慢出問題了」。

Costco 冰箱 好市多

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